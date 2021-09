ATP 250 San Diego: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego diventa testa di serie n.9

ATP 250 San Diego (USA) – Tabellone Principale, cemento

(1) Rublev, Andrey vs Bye

Fognini, Fabio vs (WC) Nakashima, Brandon

Harris, Lloyd vs Qualifier

Qualifier vs (6) Schwartzman, Diego

(4) Shapovalov, Denis vs Bye

Qualifier vs Fritz, Taylor

Koepfer, Dominik vs Norrie, Cameron

(SE) Kwon, Soonwoo vs (8) Evans, Daniel

(5) Hurkacz, Hubert vs Qualifier

Karatsev, Aslan vs Delbonis, Federico

Fucsovics, Marton vs Dimitrov, Grigor

Bye vs (3) Auger-Aliassime, Felix

(9) Sonego, Lorenzo vs Basilashvili, Nikoloz

Korda, Sebastian vs Paul, Tommy

(WC) Nishikori, Kei vs (WC) Murray, Andy

Bye vs (2) Ruud, Casper