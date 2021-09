Tennis Napoli Cup, ingresso gratuito 6 giorni su 8: dal 3 all’8 ottobre compreso

Tennis Napoli Cup porte aperte: ingresso gratuito da domenica 3

ottobre a venerdì 8 ottobre compreso.

Lo spettacolo della Tennis Napoli Cup sarà aperto a tutti. Per gli appassionati di tennis il Challanger Atp organizzato al Tennis Club Napoli (Viale Dohrn, Villa Comunale) sarà gratuito per sei degli otto

giorni di ga re in programma: da domenica 3 ottobre, giorno di inizio delle qualificazioni, a venerdì 8 ottobre compreso, giorno tradizionalmente dedicato ai quarti di finale del torneo di singolare e alle semifinali del torneo di doppio. Sabato 9 e domenica 10 ottobre, invece, per il programma delle semifinali e delle finali del torneo internazionale Atp, il costo unico del biglietto d’ingresso sarà di 10 euro.

Per l’accesso al torneo, per tutti gli otto giorni di gare, sarà obbligatorio il green pass; per chi ne fosse sprovvisto, l’organizzazione ha allestito un punto sanitario per effettuare tamponi, in collaborazione con la farmacia Orlando. Per ulteriori informazioni sui biglietti: azzurroservice.net