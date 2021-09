Marion Bartoli parla della situazione di Naomi Osaka: “Non ti pagano per uscire nei primi tre turni, ti pagano solo per vincere Slam e cosi ti sembra di non giocare più per te stesso ma solo per coloro che fanno soldi”

Marion Bartoli ha parlato della situazione di Naomi Osaka.

Dichiara la transalpina: “Una cosa è scendere in campo consapevole di non aver nulla da perdere, un’altra è farlo quando hai vinto quattro Slam, prendi oltre 50 milioni di sponsorizzazioni ogni anno e devi dimostrare di valere quei soldi, lo devi fare in ogni incontro che giochi”.

“Sono modi totalmente diversi di affrontare la gara rispetto alle due finaliste a sorpresa degli Us Open, è facile dirlo ma è impossibile per una tennista come Naomi affrontare la gara senza alcuna pressione come capita agli atleti di 17-18 anni.”

“Quando rappresenti cosi tante cose e quando sei il volto di marchi cosi prestigiosi l’unica cosa che ti soddisfa è la vittoria. E più che soddisfazione e felicità, tutto ciò ti dà sollievo perché sai di non aver deluso nessuno.

Non ti pagano per uscire nei primi tre turni, ti pagano solo per vincere Slam e cosi ti sembra di non giocare più per te stesso ma solo per coloro che fanno soldi grazie a te sui campi da tennis”.