Australian Open: anche per l’edizione 2022 le qualificazioni non si disputeranno a Melbourne

Le qualificazioni per l’edizione 2022 degli Australian Open verrano disputate fuori dall’Australia, probabilmente tra Dubai e Abu Dhabi, sulla falsa riga di quello che è accaduto quest’anno. Non c’è ancora una nota ufficiale da parte di Craig Tiley, direttore del tennis “down under”, ma molti fonti internazionali concordano che a breve arriverà l’annuncio.

Secondo fonti ben accreditate, i piani stabiliti dagli organizzatori degli Australian Open vedono i tabelloni di qualificazione svolgersi in Medio Oriente, con la data più probabile intorno a Natale. Le qualificazioni femminili si dovrebbero svolgere a Dubai, mentre gli uomini saranno in campo ad Abu Dhabi. Coloro che strapperanno un posto per il main draw, sarebbero imbarcati verso l’Australia su voli charter dopo appositi controlli anti-covid.

Pare che questa via per arrivare in sicurezza a Melbourne potrebbe essere concessa anche i giocatori direttamente ammessi al tabellone principale, in modo che possano rispettare i piani dei funzionari sanitari dello stato di Victoria, ancora in regime di restrizioni per il Covid-19. Le autorità sanitarie infatti hanno già anticipato che anche il prossimo gennaio ci saranno rigidi controlli agli ingressi nel paese, quindi sarà altamente consigliato (o forse addirittura obbligatorio) per i giocatori arrivare con largo anticipo per scontare un periodo di quarantena e tutti i controlli disposti per legge. Arrivare presto permetterebbe ai tennisti di liberarsi per tempo, iniziare gli allenamenti all’interno di una bolla controllata e partecipare ai tornei pre-Australian Open. Secondo i piani attuali, l’edizione 2022 degli Australian Open dovrebbe andare in scena nelle date classiche, le due ultime settimane di gennaio.

Il CEO di Tennis Australia Craig Tiley ha anche affermato che i giocatori che hanno ricevuto un ciclo completo di vaccinazione saranno trattati in modo diverso da quelli che non lo sono, avranno più libertà di movimento e potenzialmente potranno scontare una quarantena più mite.

Seguiremo l’evoluzione della situazione, con una certa preoccupazione viste le immagini tutt’altro che serene che arrivano dalle maggiori città australiane, con le vie invase da moltissimi cittadini contrari alle severe normative anti-covid messe a regime dai governi dei vari stati. Ricordiamo come l’edizione 2021 del primo Slam stagionale fu assai travagliata, per venire incontro alle stringenti regole anti-covid, tanto da essere spostata più avanti in calendario.

