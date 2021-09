Simona Halep e Darren Cahill interrompono la loro collaborazione

“Dalle nozze al divorzio”. No, Simona Halep, fresca sposa, non ha deciso di mollare il nuovissimo marito… ma ha scelto, di comune accordo, di interrompere il lungo rapporto di collaborazione con il suo allenatore, l’australiano Darren Cahill. I due lavoravano insieme da ben sei anni, baciati da una crescita importantissima e molti grandi successi per la rumena.

L’annuncio è venuto direttamente da Simona, via social, con una bella foto di un abbraccio con il suo ex coach. Riportiamo il tweet ufficiale della Halep, che ringrazia Darren per “i sei anni meravigliosi che l’hanno resa una tennista e persona migliore”.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.

Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. pic.twitter.com/VOEt4i81Bf

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 22, 2021