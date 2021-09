Lorenzo Musetti ed il periodo difficile estivo: “Avevo rotto con la mia ragazza, cose che un po’ succedono a tutti i giovani, ma diciamo che il malessere me lo sono portato in campo e in alcuni momenti avevo proprio perso la voglia di giocare a tennis”

Lorenzo Musetti ha avuto un’estate un po’ complessa.

Dichiara l’azzurro: “Non avevo più la scintilla, la passione.

Avevo rotto con la mia ragazza, cose che un po’ succedono a tutti i giovani, ma diciamo che il malessere me lo sono portato in campo e in alcuni momenti avevo proprio perso la voglia di giocare a tennis”.

“Novak Djokovic credevo fosse immortale e invece anche i campioni fanno i conti e sono schiacciati dalla pressione.

Mi è dispiaciuto perché tifavo per lui, meritava assolutamente di completare lo Slam, anche se Medvedev ha giocato un torneo straordinario. Nole è sempre molto gentile in allenamento, penso che meritasse di completare il Grand Slam.

Ho parlato con lui ma non della nostra partita a Parigi, scambiare con lui è sempre un privilegio, perché puoi vedere da vicino il suo modo di lavorare. La sua attenzione ai particolari è impressionante”

I miei prossimi obiettivi sono di continuare a vincere gare per qualificarmi alle Next Gen Atp Finals. Ho davvero voglia di giocare davanti al pubblico di casa, mi è mancato troppo”.