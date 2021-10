Serie A1 Femminile 2021, le rose delle squadre al via: Paolini e Cocciaretto in campo col TC Italia

Tutto pronto per l’inizio della Serie A1 Femminile, il 10 ottobre prossimo partirà la rincorsa al titolo di Campione d’Italia a squadre: nella passata stagione fu il Circolo Tennis Lucca a vincere lo Scudetto con un severo 3-0 inflitto nella finalissima ai danni del Tennis Club Prato. Le otto squadre ai nastri di partenza sono divise in due gironi da quattro compagini ciascuno.

Nel Girone 1 è stato inserito il TC Prato di Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini, con le giovani Beatrice Ricci, Viola Turini, Noemi Basiletti, Federica Sacco e Asia Serafini pronte a scendere in campo in caso di necessità; punta più sull’esperienza, invece, il Tennis Beinasco, che si affida a Giulia Gatto Monticone, Federica Di Sarra e Anastasia Grymalska con la classe 2001 Federica Rossi come tennista del vivaio. Per il TC Rungg Sudtirol giocheranno Angelica Moratelli, Martina Spigarelli e Verena Meliss, alle quali potrebbero venire in supporto Paar, Ormaechea e la svizzera Bandecchi. Martina Di Giuseppe e Camilla Rosatello guideranno il TC Parioli, il cui team è composto anche da Cristian, Ruse e Lukas.

Nel Girone 2 gli occhi saranno puntati sul Circolo Tennis Lucca, chiamato a confermare l’ottimo risultato raccolto nella passata stagione con le sorelle Jessica e Tatiana Pieri pronte a riprendersi la scena in compagnia di Bianca Turati. Sara Errani e la spagnola Bolsova Zadoinov guideranno la Società Canottieri Casale mentre Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto difenderanno i colori del TC Italia, il TC Genova si affida alla russa Samsonova oltre che a Martina Caregaro, Lucia Bronzetti e Denise Valente.

GIRONE 1

TC Parioli (Di Giuseppe, Cristian, Ruse, Lukas, Rosatello, Lombardo, Burnett)

Tennis Beinasco (Gatto Monticone, Jani, Di Sarra, Grymalska, Rossi, Canavese)

TC Rungg Sudtirol (Paar, Ormaechea, Bandecchi, Moratelli, Spigarelli, Meliss)

TC Prato (Trevisan, Kucova, Stefanini, Marfutina, Ricci, Turini, Basiletti, Sacco, Serafini)

GIRONE 2

Società Canottieri Casale (Bolsova Zadoinov, Errani, Stojanovic, Arruabarrena Vecino, Buzarnescu, Rubini, Pigato, Konjuh)

Circolo Tennis Lucca (Bara, J. Pieri, B. Turati, T. Pieri, Gai, Pierro)

TC Italia (Paolini, Cocciaretto, Udvardy, Giovine, Delai, Grazioso, Belluomini)

TC Genova (Samsonova, Caregaro, Bronzetti, Valente, Brianti, Remondina)