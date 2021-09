Lo storico torneo del Lussemburgo abbandona la WTA e polemizza con l’associazione

25 anni dopo, lo storico torneo WTA di Lussemburgo chiude i battenti. L’ultima edizione è stata vinta dalla danese Clara Tauson, che è diventata campionessa ieri, prima che questa notizia bomba fosse resa pubblica. Le ragioni di questa decisione sono legate a critiche molto dure da parte degli organizzatori dell’evento alla WTA.

“Non organizzeremo mai più un torneo WTA. Non siamo più a nostro agio a lavorare con loro. Non ci assicurano che avremo un torneo di qualità che chiedamo da tempo. Così abbiamo preso questa decisione dopo 25 anni di torneo. Sono contenta che sia finita questa esperienza perché non ci dava più alcuna gioia continuare”, ha detto Danielle Maas, direttrice del torneo, al giornale ‘Tageblatt’.

Secondo l’organizzatore dell’evento, le regole imposte dalla WTA sono iniziate ad inasprirsi dal 2019, e poi quest’anno in occasione di un galà per festeggiare il 25° anniversario della competizione, alle tenniste è stato vietato partecipare. “Quello che è successo al gala ci ha mostrato che non c’è interesse o entusiasmo da parte della WTA per continuare a lavorare con noi. Abbiamo dovuto soffrire molto per organizzare il torneo questa settimana come voleva la WTA. Lavorare insieme è stato molto difficile. Le regole WTA sono cambiate molto dal 2019. Il capitolo WTA è chiuso, ora dobbiamo aprire un’altra storia” , ha precisato.