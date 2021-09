ITF Valencia e Wiesbaden: I Main Draw. La Trevisan rinuncia al torneo di Valencia

ITF VALENCIA II(Esp 80k terra)

[1] Arantxa Rus vs Ilona Georgiana Ghioroaie

Veronica Cepede royg vs Iryna Shymanovich

Angela Fita boluda vs Rebeka Masarova

Daniela Seguel vs [7] Ekaterine Gorgodze

[4] Irina Maria Bara vs Amanda Carreras

Chloe Paquet vs Irene Burillo escorihuela

Seone Mendez vs Simona Waltert

Leyre Romero gormaz vs [6] Dalma Galfi

[5] Kristina Kucova vs Andreea Prisacariu

Paula Ormaechea vs Mihaela Buzarnescu

Andrea Gamiz vs Marina Bassols ribera

Jessica Bouzas maneiro vs [3] Sara Errani

[8] Francesca Jones vs Naiktha Bains

Diane Parry vs Despina Papamichail

Maria Gutierrez carrasco vs Cagla Buyukakcay

Funa Kozaki vs Aliona Bolsova zadoinov

ITF WIESBADEN(Ger 80k terra)

[1] Clara Burel vs TBD

Laura Isabel Putz vs TBD

Alexandra Ignatik vs Tereza Mrdeza

Martina Di giuseppe vs [5] Reka Luca Jani

[4] Marina Melnikova vs Anna Zaja

Bianca Turati vs TBD

Jessica Pieri vs Anna Klasen

Tena Lukas vs [8] Federica Di sarra

[7] Lucrezia Stefanini vs TBD

Kathleen Kanev vs TBD

Susan Bandecchi vs Victoria Jimenez kasintseva

[3] Anna Bondar vs TBD

[6] Giulia Gatto-monticone vs TBD

Conny Perrin vs TBD

Mina Hodzic vs Katharina Gerlach

Ylena In-albon vs [2] Cristina Bucsa