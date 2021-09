ATP 250 Metz: Lorenzo Sonego è perfetto. Battuto Marton Fucsovics in due set

Match perfetto di Lorenzo Sonego che ha superato il primo turno del torneo ATP 250 di Metz.

Il 25enne torinese, n.24 del ranking e quinto favorito del seeding, si è sbarazzato per 63 62, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, dell’ungherese Marton Fucsovics, n.41 ATP.

Primo set perfetto del piemontese che ha servito benissimo e risposto ancora meglio, strappando il servizio al magiaro nel quarto gioco e difendendolo senza problemi fino al 6-3 che sanciva la vittoria del set in favore dell’azzurro.

Lorenzo ha preso un break di vantaggio anche in avvio di seconda frazione, continuando a prendere il più velocemente possibile la rete e salendo 2-0. Nel quinto game si è preso un secondo break (4-1) ed ha chiuso velocemente il discorso per 6-2.

Al secondo turno Sonego affronterà il danese Holger Vitus Nodskov Rune, 18enne di Gentofte, n.133 del ranking, promosso dalle qualificazioni, o l’australiano Alexei Popyrin, 22enne di Sydney, n.72 ATP.

ATP ATP Metz Sonego L. Sonego L. 6 6 Fucsovics M. Fucsovics M. 3 2 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Fucsovics M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Fucsovics M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Fucsovics M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Fucsovics M. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Fucsovics M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3 Aces 11 Double Faults 253%(26/49)1st Serve 72%(34/47)73%(19/26)1st Serve Points Won 62%(21/34)74%(17/23)2nd Serve Points Won 46%(6/13)0%(0/0)Break Points Saved 40%(2/5)9 Service Games Played 838%(13/34)1st Serve Return Points Won 27%(7/26)54%(7/13)2nd Serve Return Points Won 26%(6/23)60%(3/5)Break Points Converted 0%(0/0)8 Return Games Played 973%(36/49)Service Points Won 57%(27/47)43%(20/47)Return Points Won 27%(13/49)58%(56/96)Total Points Won 42%(40/96)