ATP 250 Nur Sultan: Andreas Seppi spreca tanto nel primo set e perde dal n.280 del mondo

Andreas Seppi esce di scena a sorpresa nel primo turno del torneo ATP 250 di Nur Sultan.

Il 37enne di Caldaro, n.87 ATP, è stato sconfitto dal kazako Timofey Skatov, 20enne di Petropavlovsk, n.280 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card con il risultato di 76 (3) 46 61 dopo 2 ore e 56 minuti di partita.

Paga Seppi l’aver sprecato nel primo set un vantaggio di 4 a 1 e mancato sul 5 a 4 e servizio Skatov ben 4 palle set prima di cedere la frazione al tiebreak per 7 punti a 4 dopo aver perso un minibreak di vantaggio sul 2 a 1 e servizio a disposizione.

L’azzurro dopo aver vinto il secondo set per 6 a 4 recuperando dallo 0 a 3 iniziale, nel terzo set crollava fisicamente con Skatov si portava in un attimo sul 4 a 0 prima di chiudere la partita per 6 a 1.

ATP ATP Nur-Sultan Seppi A. Seppi A. 6 6 1 Skatov T. Skatov T. 7 4 6 Vincitore: Skatov T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Skatov T. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Skatov T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Skatov T. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Skatov T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Skatov T. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Skatov T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Skatov T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Skatov T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6 Aces 27 Double Faults 146% (40/87)1st Serve 76% (99/130)70%(28/40)1st Serve Points Won 58%(57/99)43%(20/47)2nd Serve Points Won 61%(19/31)43%(3/7)Break Points Saved 70%(7/10)14 Service Games Played 1542%(42/99)1st Serve Return Points Won 30%(12/40)39%(12/31)2nd Serve Return Points Won 57%(27/47)30%(3/10)Break Points Converted 57%(4/7)15 Return Games Played 1455%(48/87)Service Points Won 58%(76/130)42%(54/130)Return Points Won 45%(39/87)47%(102/217)Total Points Won 53%(115/217)