WTA 250 Portoroz: Settimana da favola per Jasmine Paolini. L’azzurra vince il primo titolo in carriera nel circuito maggiore

Primo successo per Jasmine

Jasmine Paolini completa una settimana capolavoro: nella finale del WTA 250 sul cemento sloveno di Portoroz, la prima per lei in carriera nel circuito maggiore, la 25enne di Castenuovo di Garfagnana s’impone in due set sulla statunitense Riske.

Nella sua prima sfida per il titolo a livello WTA – cominciata con quasi tre ore di ritardo a causa della pioggia – l’azzurra, n.87 WTA, ha sconfitto 76(4) 62, in un’ora e tre quarti di gioco, la statunitense Alison Riske, n.38 del ranking e terza favorita del seeding.

Da segnalare che la Paolini nel primo set sotto per 2 a 5 con doppio break, recuperava lo svantaggio senza annullare palle set e poi conquistava la frazione al tiebreak per 7 punti a 4.

Nel secondo set l’azzurra dopo aver smarrito nel quarto game il servizio dopo essere andati avanti di un break, piazzava da quel momento un micidiale parziale di 4 game consecutivi conquistando set e match per 6 a 2.

Un successo che consente alla giocatrice toscana di ritoccare sensibilmente il best ranking: da lunedì Jasmine sarà infatti tra le prime 65 giocatrici del mondo.