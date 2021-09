WTA Lussemburgo: Clara Tauson brilla e vince il suo secondo titolo in carriera a soli 18 anni (con il video della finale)

La gioventù continua a dimostrare che ha la volontà di lasciare il segno. Ora è stato il turno di Clara Tauson che ha conquistato questo pomeriggio il secondo titolo WTA nella sua ancora breve carriera. All’età di 18 anni, la giocatrice danese ha brillato, proprio di fronte a Jelena Ostapenko, che è entrata in finale con lo status di campionessa uscente nel torneo WTA 250 del Lussemburgo.

Tauson (70° WTA) ha battuto la numero 30 del mondo per 6-3, 4-6, 6-4, in poco più di due ore. La giocatrice nordica, che è stata numero uno del mondo a livello juniores due anni fa, è stata sotto per 2-1 nel terzo set con break, ma ha mantenuto la concentrazione per ribaltare il risultato ed ottenere un’altra grande vittoria.

Questo, come dicevamo, è il suo secondo titolo WTA della stagione, dopo la vittoria al debutto a Lione, ma ha anche vinto nel 2021 il torneo ITF di Chicago.