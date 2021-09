Challenger Biel: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Viola nel Md e Bega presente nelle quali

Challenger BIEL , Switzerland (IH) /80 (€) – Tabellone Principale

(1) Herbert, Pierre-Hugues vs Soeda, Go

Qualifier vs (WC) Kym, Jerome

(WC) Riedi, Leandro vs Couacaud, Enzo

Bemelmans, Ruben vs (7) Huesler, Marc-Andrea

(3) Novak, Dennis vs (Alt) Bachinger, Matthias

Van Rijthoven, Tim vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Gojo, Borna vs (6) Sousa, Joao

(5) Broady, Liam vs (Alt) Kuznetsov, Andrey

Masur, Daniel vs Grenier, Hugo

Klein, Lukas vs Moraing, Mats

Ramanathan, Ramkumar vs (4) Machac, Tomas

(8) Ilkel, Cem vs Viola, Matteo

Kamke, Tobias vs Kuzmanov, Dimitar

Janvier, Maxime vs (WC) Stricker, Dominic

Lacko, Lukas vs (2) Laaksonen, Henri

Challenger BIEL , Switzerland (IH) /80 (€) – Tabellone Quali

(1) Moriya, Hirokivs Ehrat, SandroMatusevich, Antonvs

(2) Ritschard, Alexander vs (WC) Bertola, Remy

Mertens, Yannick vs (8) Ejupovic, Elmar

(3) Zverev, Mischa vs Simon, Tobias

(WC) Paul, Jakub vs (7) Heyman, Christopher

(4) Shevchenko, Alexander vs Gengel, Marek

(WC) Bellier, Antoine vs (5) Escoffier, Antoine

1. [1] Hiroki Moriyavs Sandro Ehrat2. [WC] Jakub Paulvs [7] Christopher Heyman3. [2] Alexander Ritschardvs [WC] Remy Bertola4. [WC] Antoine Belliervs [5] Antoine Escoffier(non prima ore: 14:00)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Anton Matusevich vs [6] Alessandro Bega

2. Yannick Mertens vs [8] Elmar Ejupovic

3. [3] Mischa Zverev vs Tobias Simon

4. [4] Alexander Shevchenko vs Marek Gengel (non prima ore: 14:00)