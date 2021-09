ATP 250 Metz: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego n.5 del seeding. Al via anche Mager e Cecchinato

ATP 250 Metz (Francia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Hurkacz, Hubert vs Bye

(WC) Pouille, Lucas vs Qualifier

(WC) Barrere, Gregoire vs Pospisil, Vasek

(WC) Murray, Andy vs (6) Humbert, Ugo

(4) de Minaur, Alex vs Bye

Rinderknech, Arthur vs Giron, Marcos

Gasquet, Richard vs Qualifier

Qualifier vs (7) Khachanov, Karen

(8) Basilashvili, Nikoloz vs Mager, Gianluca

Davidovich Fokina, Alejandro vs (PR) Simon, Gilles

Qualifier vs Cecchinato, Marco

Bye vs (3) Monfils, Gael

(5) Sonego, Lorenzo vs Fucsovics, Marton

Martinez, Pedro vs Popyrin, Alexei

Chardy, Jeremy vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo