Challenger Bucharest: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Stefano Travaglia n.1 del seeding. Possibile sfida al secondo turno contro Flavio Cobolli. Tanti azzurri nelle quali

Challenger BUCHAREST , Romania (CL) /80 (€) – Tabellone Principale

(1) Travaglia, Stefano vs Rosol, Lukas

Cobolli, Flavio vs Qualifier

Sachko, Vitaliy vs Erler, Alexander

Miedler, Lucas vs (6) Marterer, Maximilian

(4) Kolar, Zdenek vs Gabashvili, Teymuraz

(WC) Ionel, Nicholas David vs (WC) Palosi, Stefan

Qualifier vs (Alt) Jianu, Filip Cristian

(Alt) Vatutin, Alexey vs (8) Lehecka, Jiri

(7) Kopriva, Vit vs Copil, Marius

(WC) Frunza, Nicolae vs Horansky, Filip

Qualifier vs Sels, Jelle

Ajdukovic, Duje vs (3) Kokkinakis, Thanasi

(5) Nagal, Sumit vs Giustino, Lorenzo

Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs Clarke, Jay

Serdarusic, Nino vs (2) Albot, Radu

Challenger BUCHAREST , Romania (CL) /80 (€) – Tabellone Quali

(1) Brancaccio, Raul vs (WC) Coman, Mihai Alexandru

Madaras, Dragos Nicolae vs (8) Orlov, Vladyslav

(2) Forti, Francesco vs Gakhov, Ivan

Poljak, David vs (5) Ignatik, Uladzimir

(3) Ocleppo, Julian vs (WC) Dancu, Vlad Andrei

(Alt) Arnaldi, Matteo vs (7) Oliel, Yshai

(4) Hemery, Calvin vs (WC) Gima, Sebastian

Fonio, Giovanni vs (6) Krutykh, Oleksii

Centre Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Calvin Hemery vs [WC] Sebastian Gima

2. [3] Julian Ocleppo vs [WC] Vlad Andrei Dancu

3. [1] Raul Brancaccio vs [WC] Mihai Alexandru Coman (non prima ore: 12:30)

Court 8 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Matteo Arnaldi vs [7] Yshai Oliel

2. David Poljak vs [5] Uladzimir Ignatik

3. Dragos Nicolae Madaras vs [8] Vladyslav Orlov

Court 10 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Giovanni Fonio vs [6] Oleksii Krutykh

2. [2] Francesco Forti vs Ivan Gakhov (non prima ore: 11:30)