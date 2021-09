ATP 250 Nur Sultan: Il Tabellone Principale. Al via Lorenzo Musetti e Andreas Seppi

ATP 250 Nur Sultan – Tabellone Principale

(1) Karatsev, Aslan vs Bye

Ruusuvuori, Emil vs Bonzi, Benjamin

Seppi, Andreas vs (WC) Skatov, Timofey

Qualifier vs (8) Ivashka, Ilya

(4) Krajinovic, Filip vs Bye

(WC) Kukushkin, Mikhail vs Duckworth, James

Vesely, Jiri vs Munar, Jaume

Qualifier vs (5) Millman, John

(7) Djere, Laslo vs Galan, Daniel Elahi

Qualifier vs Musetti, Lorenzo

Kwon, Soonwoo vs Qualifier

Bye vs (3) Lajovic, Dusan

(6) Paire, Benoit vs Gerasimov, Egor

Taberner, Carlos vs Berankis, Ricardas

(WC) Verdasco, Fernando vs Kecmanovic, Miomir

Bye vs (2) Bublik, Alexander