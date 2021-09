Entry list Tennis Napoli Cup 2021: Presentazione del torneo

Tennis Napoli Cup. L’Atp rende noto la prima entry list ufficiale, con due top 100 mondiali (lo spagnolo Carballes Baena e l’azzurro Travaglia) al via e con il tedesco di Coppa Davis Kohlschreiber tra le teste di serie e con 14 nazioni rappresentate. Il Challenger Atp si disputa dal 3 al 10 ottobre sui campi del TC Napoli: ingresso gratuito fino a venerdì 8 ottobre compreso.

Due top 100 mondiali guidano l’entry list della Tennis Napoli Cup 2021, l’Atp Challenger di Napoli, che torna in calendario dopo cinque anni di stop: il primo è lo spagnolo Roberto Carballes Baena (91), il secondo è l’italiano Stefano Travaglia (99). E tra le teste di serie c’è il campione tedesco Philipp Kholschreiber, già numero 16 del mondo, con 8 titoli Atp Tour all’attivo, i quarti a Wimbledon, che dal 2007 rappresenta la Germania in Coppa Davis. Tra gli atleti iscritti spiccano, tra gli altri, il moldavo Albot (già top 50 mondiale) e l’altro azzurro Alessandro Giannessi (già top 90).

Della prima entry list ufficializzata dall’Atp di questa settimana, colpisce la varietà delle nazioni rappresentate, ben quattordici. Undici sono europee (Spagna, Italia, Germania, Moldova, Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Olanda, Slovacchia, Croazia, Slovenia); poi il Giappone (Daniel), l’Australia (O’Connell), gli Stati Uniti (Kwiatkowski). Una spettacolare varietà di partecipanti di etnie diverse (ai quali si aggiungeranno i giocatori del torneo di qualificazione e alla gara di doppio) in gara sui campi del glorioso Tennis Club Napoli dal 3 al 10 ottobre prossimo. Una festa del tennis internazionale, con la presenza di decine di addetti ai lavori (tra coach, manager, dirigenti), in un torneo di livello tecnico alto, che offrirà finalmente agli appassionati napoletani uno spettacolo sportivo che mancava dal 2016. L’organizzazione ha reso possibile assistere gratuitamente all’evento, per sei giorni su otto di programmazione, da domenica 3 ottobre, data di inizio delle qualificazioni, a venerdì 8 ottobre compreso, giornata dedicata tradizionalmente ai quarti di finale, nel totale rispetto delle regole anti-Covid in vigore.

Challenger Napoli in programma dal 03 Ottobre

Roberto Carballes Baena 91

Stefano Travaglia 99

Radu Albot 105

Philipp Kohlschreiber 109

Taro Daniel 112

Andrej Martin 123

Christopher O’Connell 124

Yannick Hanfmann 132

Tallon Griekspoor 133

Jozef Kovalik 138

Alessandro Giannessi 174

Zdenek Kolar 185

Mathias Bourgue 190

Gian Marco Moroni 210

Thai-Son Kwiatkowski 218

Lorenzo Giustino 229

Franco Agamenone 230

Nino Serdarusic 235

Andrea Pellegrino 238

Blaz Kavcic 244

Giulio Zeppieri 249

Duje Ajdukovic 255

Filippo Baldi 241 (PR)

(WC)

(WC)

(WC)

(SE)

(SE)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

Alernates

1 Julien Cagnina 260 (PR)

2 Vitaliy Sachko 261

3 Flavio Cobolli 264

4 Jesper De Jong 266

5 Mirza Basic 269

6 Malek Jaziri 272

7 Andrea Arnaboldi 273 (PR)

8 Christian Harrison 275

9 Manuel Guinard 276

10 Teymuraz Gabashvili 279

11 Andrea Arnaboldi 286

12 Nicola Kuhn 288

13 Michael Geerts 289

14 Evan Furness 292

15 Alexander Ritschard 298

16 Riccardo Bonadio 304

17 Evgenii Tiurnev 305

18 Geoffrey Blancaneaux 306

19 Pedja Krstin 307

20 Ergi Kirkin 311

——————————————————————–

——————————————————————–

Qualificazioni

Manuel Guinard 276

Andrea Arnaboldi 286

Geoffrey Blancaneaux 306

Ergi Kirkin 311

Jonas Forejtek 312

Andrea Vavassori 315

Nerman Fatic 316

Miljan Zekic 320

Ryan Peniston 323

Elliot Benchetrit 290 (PR)

(WC)

(WC)

(WC)

Alternates

1 Lucas Miedler 324

2 Thomaz Bellucci 325 (PR)

3 Alexander Erler 329

4 Raul Brancaccio 330

5 Francesco Forti 332

6 Jeroen Vanneste 333 (PR)

7 Jelle Sels 334

8 Aziz Dougaz 335

9 Thomaz Bellucci 336

10 Nicolas Moreno De Alboran 343

11 Nikolas Sanchez Izquierdo 347

12 Matija Pecotic 350

13 Julian Ocleppo 352

14 Matteo Donati 353 (PR)

15 Zsombor Piros 356

16 Alvaro Lopez San Martin 360

17 Calvin Hemery 361

18 Rudolf Molleker 362

19 Kaichi Uchida 363

20 Stefano Napolitano 364