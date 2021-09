Nicole Fossa Huergo: “Consiglio a tutti l’esperienza del college, la laurea è un ottimo piano b ed il livello del tennis universitario è molto alto”. La tennista molisana, plurilaureata, si presenta ai lettori di livetennis

“Abbiamo l’aria di italiani d’Argentina

Ormai certa come il tempo che farà

Con che scarpe attraverseremo

Queste domeniche mattina

E che voglie tante

Che stipendi strani

Che non tengono mai

Ah, eppure è vita

Ma ci sentite da lì?

In questi alberghi immensi

Siamo file di denti al sole

Ma ci piace, sì

Ricordarvi in italiano

Mentre ci dondoliamo

Mentre vi trasmettiamo”

Abbiamo pensato di introdurre la tennista che presentiamo oggi, Nicole Fossa Huergo, 25 anni, nata ad Isernia da genitori di Rosario, con i versi di Ivano Fossati, tratti dal brano “Italiani d’Argentina”. Nel tennis femminile italiano esiste questo filone italo-argentino che ha prodotto un risultato di altissimo livello, con la nostra numero uno Camila Giorgi, ma che riscontriamo anche in Nicole, una ragazza dalla storia molto interessante, con i suoi studi in un college americano cui fa seguito ora un impegno nei tornei ITF. Proprio in questa settimana ha raggiunto il suo best ranking con la posizione n. 649. Come avrete modo di leggere, Nicole ha chiari i suoi obiettivi e certamente la multiculturalità alimentata, oltre che dalle radici argentine, anche dagli studi americani, costituisce un valore aggiunto per la sua vita tennistica e non. Andiamola a conoscere.

Allora Nicole, ad agosto hai giocato la tua prima finale ITF in singolare, non hai vinto ma credo che tu possa avere molti motivi per essere soddisfatta, giusto?

Sì, sono soddisfatta del torneo. Ero venuta con l’idea di arrivare in fondo e l’obiettivo l’ho raggiunto. Purtroppo non ho giocato il mio miglior tennis, ma sono contenta di come è andata..

Mi pare che ci sia una progressione lenta ma costante nei tuoi risultati: ad aprile quarti di finale al Cairo, a luglio semifinale a Cordenons per poi arrivare alla finale in Ucraina. Qual è il significato di questa progressione, quanto è casuale e quanto cercata?

Sono stata molto incostante soprattutto all’inizio dell’anno. Sto lavorando molto dal punto di vista mentale poiché mi metto tante pressioni inutili. Ho bisogno di tranquillità dentro e fuori dal campo. Sto lavorando molto su di me, sto imparando a focalizzarmi sull’obbiettivo per togliere tutte le varie distrazioni. Penso questo mi stia aiutando molto.

È molto semplice. Mio padre è maestro di tennis. Fin da piccola passavo molte ore al circolo, mia madre lavorava in ufficio di giorno e la sera andava a giocare a pallavolo (era una pallavolista professionista). Io passavo le giornate al circolo dove mi ero fatta tanti amici e trascorrevo tutto il tempo giocando a tennis, facendo atletica o comunque qualche attività sportiva. Ho provato altri sport ma ho sempre messo al primo posto il tennis. Per fortuna! È il tennis che mi ha dato l’opportunità di ricevere una borsa di studio in America.

Non è stata una scelta, è stato più che altro una necessità dettata da un problema economico. Fare attività juniores è molto costoso e in quel periodo non eravamo nelle migliori condizioni economiche.

Io tengo le porte aperte. Per ora diventare doppista non è il mio obiettivo ma in futuro chissà. Il doppio mi diverte e lo gioco senza pressione, questo si aggiunge al fatto che nel college puntano molto sul doppio, anche per questo riesco ad ottenere buoni risultati

Gioco abbastanza di regolarità. Mi piace muovere l’avversario con una palla carica e poi attaccare quando accorcia e chiudere anche a rete. Sto lavorando sul mio servizio e sul fatto di essere più aggressiva. Prima puntavo molto sulla resistenza, ora sto iniziando a comandare di più il gioco e questo mi sta dando buoni risultati

Allenarsi con il padre ha i suoi pro e contro come ogni cosa. Non si possono avere segreti e bisogna dirsi sempre le cose, ci vuole rispetto da entrambe le parti. In quest’ultimo periodo ho viaggiato molto con lui e ci siamo dati una mano a vicenda. Nel tennis, soprattutto tra le donne, la parte mentale è molto importante, quindi abbiamo dovuto imparare a dialogare. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei genitori e ho sempre voluto renderli orgogliosi di me, quindi quando non riesco in qualcosa è un problema perché inizio a fare i capricci…Penso di essere molto fortunata ad avere un padre allenatore. Mi conosce alla perfezione, quindi mi può aiutare in qualsiasi cosa, anche a distanza. Un esempio banale: a volte non sento un colpo e ne parlo con lui e riesce a trovare la soluzione senza vedermi giocare. Ovviamente ci sono momenti in cui non è facile il rapporto

Questa esperienza la consiglio a tutti. Il livello dei campionati tra college è molto alto. Il college ti regala la possibilità di studiare e continuare a migliorare il tuo tennis. Come tutti sappiamo, questo sport non è semplice, nessuno ti assicura che arriverai al successo, ci possono essere tanti imprevisti nel cammino, quindi essere in possesso di una laurea è sempre la migliore opzione possibile.

Come ti dicevo prima, il livello è alto. Ci sono molte giocatrici del college che ora stanno giocando tutti gli Slam. La lezione più grande che ho imparato al college è la grinta. Li ti insegnano a non mollare mai, a giocare anche nelle condizioni peggiori. Bisogna pensare che ti pagano per giocare quindi devi dare sempre il tuo massimo. Ovviamente dipende anche da università a università. La mia era tra le migliore e le scuse non erano proprio ben accette. Penso sia normale dato che ci trattavano come dei professionisti.

Il tuo percorso di studi mi spinge a porti una domanda: quante tenniste professioniste ci rimettono economicamente per giocare e, più precisamente, qual è il punto di svolta del ranking oltre il quale si riesce a guadagnare?

Direi che tutte le giocatrici ci rimettono economicamente. Soprattutto ora con il Covid è sempre più difficile trovare sponsor o qualcuno che ti possa aiutare per coprire le spese. Secondo me, bisogna rientrare almeno entro le prime 300 WTA per iniziare a guadagnare qualcosa.

Qualche anno fa c’è stato un tentativo di riformare il mondo ITF ma il tentativo è andato male. Tu da economista e manager che cambiamenti apporteresti al circuito ITF ?

Prima di tutto penso che i tennisti dovrebbero essere tutelati di più. Ci sono molti tornei, soprattutto 15k e 25k, che vengono organizzati solo per trarre profitto. In alcuni tornei sei costretto ad alloggiare dentro i resort spendendo una media di 70 dollari al giorno solo per dormire e mangiare, ossia quasi 500 dollari la settimana ( senza contare le spese del viaggio di un eventuale accompagnatore). Questo è solo un esempio. Non tutti i tennisti hanno la possibilità economica per potersi permettere costi così alti. I tornei ITF sono un passaggio obbligatorio per un tennista e ci dovrebbero essere più tutele. Inoltre, penso che ci siano ancora grosse differenze tra il circuito femminile e maschile. ITF copre il circuito femminile fino ai tornei 100k, non quelli inferiori, mentre dopo i 25k al livello maschile, diventano challenger e poi ATP dove ci sono più tutele e una migliore organizzazione.

In ogni caso, dopo i tuoi studi ti stai dedicando a tempo pieno al tennis. Che obiettivo ti sei data e quanto tempo hai programmato prima di esaminare un piano B?

Il piano B c’è sempre stato. Mi sono data qualche anno per raggiungere i miei obiettivi, altrimenti ho intenzione di tornare in America per fare un Master e magari trovare lavoro.

È una caratteristica a cui non faccio molto caso, onestamente. Magari in Italia sono alta ma nel circuito direi di essere nella media. In ogni caso ho un gioco dove costruisco il punto, direi che l’altezza mi aiuta a far saltare la palla soprattutto nel servizio dove ho una seconda molto fastidiosa.

Sono abbastanza tranquilla. Sto lavorando molto sul mio atteggiamento, fino ad un po’ di tempo fa tendevo a essere molto negativa. Penso di aver fatto un grande miglioramento, la mia forza è quella di non mollare anche nei giorni peggiori. Ammetto di avere i miei momenti neri dove perdo un po’ la pazienza e mi innervosisco, ma fa parte di questo sport. In generale, gli atteggiamenti degli avversari non mi influenzano, anzi a volte se cercano di intimorirmi o di litigare gioco addirittura meglio

Se sei stato un buon juniores penso sia difficile passare al tour ITF. Se hai giocato i migliori tornei juniores vieni trattato come un vero professionista. Poi ti ritrovi a giocare i tornei ITF dove l’organizzazione non è la stessa. Inoltre immagino che ci siano molte aspettative. Molti juniores entrano nel circuito pensando di fare bene fin da subito. A volte si ritrovano con realtà diverse, si rendono conto che non è così semplice: i risultati non arrivano subito e a volte subentrano fattori esterni, come per esempio le aspettative delle famiglie ed anche sponsor e federazioni che, mancando i risultati, tolgono i loro contributi.

Nel circuito ho molte amicizie. Sono una persona molto tranquilla, mi trovo bene con tutti, non mi faccio problemi. Soprattutto negli ultimi anni mi sono accorta che tra giocatrici si cerca di dare una mano, magari cercando di dividere hotel in vari tornei o nel cercare una squadra per qualche circolo. Ovviamente bisogna sempre stare attenti, ma secondo me è possibile avere amicizie vere.

Sono una ragazza socievole, mi piace uscire con gli amici, conoscere nuove persone, scoprire altre culture e viaggiare.

La differenza si vedeva molto all’inizio dell’anno, c’era ancora molta paura e i tornei erano pochi, quindi spesso era difficile fare una programmazione e c’erano molte insicurezze.

.

Io trovo i social molto utili. Di fatto li uso per contattare altre giocatrici e possono aiutaere a trovare sponsor. Molte giocatrici diventano influenzer in quanto riescono ad ottenere un guadagno e ricoprire i costi dei tornei. Quindi, se utilizzati in modo intelligente, sono molto utili, l’importante è non diventare dipendenti.

Non ho giudizi ne pregiudizi in merito. Cercherei di affrontarla facendo del mio meglio

Tutti gli sport ad alto livello creano molto stress e a volte depressione. Credo che se Osaka non se la sentisse di giocare ha fatto la scelta giusta.

Mi alleno con mio padre Wolfgang Fossa Huergo a Bologna e con Patrizio Remondegui alla Ravenna Tennis Accademy. Inoltre sono seguita da una mental coach, Lisa Gozzi. Lavoro con lei da diversi anni e mi ha aiutato molto, anche durante il mio percorso universitario in America. In questo periodo sto lavorando sul mio servizio, sul piano di gioco e su come affrontare i match.

Sono appena tornata da una serie di tornei. Ora ho intenzione di allenarmi un paio di settimane e poi giocare qualche altro torneo prima dell’inizio della serie A2. Per quanto riguarda il ranking spero di raggiungere la posizione 400 WTA entro Marzo.

Sono una persona che non si accontenta. Cerco sempre di superarmi. Mi pongo degli obiettivi e non mi fermo senza raggiungerli. Inoltre faccio ciò che voglio fare. Per esempio avevo deciso di studiare e continuare a giocare e ho conseguito una laurea in America. Ora volevo dedicarmi al tennis e lo sto facendo. Penso che l’unica maniera per essere felici sia quella di cercare di migliorarsi sempre e dedicarsi a ciò che ci piace fare.





Antonio De Filippo