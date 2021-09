Emma Raducanu sbarca su Weibo (social cinese), oltre 1 milione di visualizzazioni in poche ore

Il clamoroso successo di Emma Raducanu a US Open ha avuto un’eco notevole anche in Cina. Lo dimostrano i numeri eccezionali del suo sbarco su di un noto social usato massivamente in Asia.

La britannica parla un ottimo mandarino, viste le sue origini cinesi da parte materna. Ieri ha lanciato con un video messaggio il suo account ufficiale su Weibo, social media simile a Twitter e Facebook molto diffuso in Cina. Il responso della clip (che riportiamo qua sotto) è stato imponente: oltre 1 milione di visualizzazioni in poche ore.

Nel messaggio, Emma ha ringraziato gli appassionati cinesi di tennis per il loro supporto, augurando di poterli conoscere nel 2022, quando si spera che il tour WTA possa far ritorno in Asia ed in particolare in Cina.

Questo dimostra come Emma Raducanu abbia un appeal importante anche in Asia, e possa diventare un fattore dirompente anche dal punto di vista commerciale nel più grande paese (e mercato) al mondo.

@EmmaRaducanu is building her Chinese social media presence by launching an account on Weibo with a video message. Viewed over 1M times in 7 hours. Very fluent and expressive Mandarin, thanked the support from the fans, and wished to come to China to play in 2022. pic.twitter.com/AJvdXGORMz

— mad_joe (@madjoechina) September 16, 2021