Lucia Bronzetti entra tra le prime 150 giocatrici del mondo per la prima volta in carriera

Doppia soddisfazione per la romagnola Lucia Bronzetti che, grazie ai quarti di finale raggiunti nel WTA 250 di Portorose, si è garantita il best ranking a partire dal prossimo lunedì. La giovane tennista italiana, classe 1998, guadagnerà almeno diciannove posizioni nella classifica WTA di singolare, facendo il suo ingresso per la prima volta in carriera in Top-150: per la precisione, andrà ad occupare il gradino numero 148.

In caso di approdo in semifinale (al prossimo ostacolo se la vedrà con la vincente tra Putintseva, numero due del seeding, e Boulter), l’azzurra proveniente dalle qualificazioni andrebbe a guadagnare altre quindici posizioni in classifica mondiale issandosi alla posizione numero 133. Fuori dalla Top-300 ad inizio anno (n.340 nel primo aggiornamento del 4 gennaio 2021), Bronzetti ha scalato a grandi passi la classifica mondiale negli ultimi mesi riuscendo a raggiugere l’obiettivo prefissato delle qualificazioni Slam.