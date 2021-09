Jamie Murray: “Emma Raducanu sarà una superstar per gli anni a venire”

Jamie Murray è sicuro: il tennis britannico ha visto sbocciare a US Open la stella di Emma Raducanu, una stella destinata a brillare per molti anni a venire e vincere grandi tornei. L’ha dichiarato durante il programma talksport. Ecco alcuni passaggi del suo pensiero.

“Emma è stata incredibile, ha vinto uno Slam dominando ogni match senza alcuna esperienza a questo livello. Sono sicuro che andrà avanti e sarà una superstar nel mondo del tennis per gli anni a venire. La sua forza? Ha preso una partita alla volta, l’ha giocata punto per punto e ha mostrato al mondo che aveva il livello e la compostezza per proseguire nel torneo ed essere una campionessa del Grande Slam. È un risultato incredibile. Quello che ha fatto in così giovane età e con così poca esperienza e aspettative è straordinario. Spero che continui con questa attitudine da qua in avanti, d’ora in poi avrà tutti riflettori puntati e ci saranno alte aspettative su di lei”.

Secondo il più grande dei fratelli Murray, la pressione in patria sarà enorme, ma crede che Emma abbia il carattere giusto per affrontarla. “È difficile da dire, non sai come reagiranno le persone. Ovviamente diventerà una grande star in Gran Bretagna. Sarà una presenza fissa nei media e tutti saranno ansiosi di seguire le sue gesta in campo dopo quello che ha fatto a New York. Sarà importante che abbia le persone giuste intorno, che continui a crescere con una buona base, e tutto andrà bene. Se resterà concentrata sulla sua carriera continuerà ad andare avanti e divertire vicendo”.

Marco Mazzoni