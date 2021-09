Mischa Zverev: “Medvedev ci ha mostrato che Djokovic è umano”

Il mondo del tennis inizia a voltare pagina dopo che Daniil Medvedev ha vinto gli US Open e ha rovinato la storia da sogno di Novak Djokovic , che ha cercato di conquistare il Grand Slam ma non èriuscito a tale impresa per un soffio. Tuttavia, è ancora tempo di guardare indietro e analizzare cosa è successo, come ha fatto Mischa Zverev , che in dettaglio ha avuto la sua opinione di come sia andata la finale di New York.

“Daniil è andato in campo con un piano di gioco e l’ha eseguito con grande fiducia e padronanza. Ha decelerato il suo gioco con il rovescio e ha attaccato di diritto come la punta di uno scorpione. Ha fatto sì che Djokovic non sapesse cosa fare e ci ha mostrato che è davvero umano. Non l’ho mai visto piangere su un campo da tennis. È sempre molto concentrato e dimostra di essere un uomo d’acciaio. Non ha potuto vincere ma credo che abbia conquistato il cuore dei tifosi”, ha detto il fratello maggiore di Alexander Zverev.