Le WTA Finals si disputeranno ma in Messico

Buone notizie per i fan del tennis femminile. Le WTA Finals, che non si sono svolte nel 2020 e nel 2021 erano già state cancellate nella sua città originale – Shenzhen, in Cina – si svolgeranno ma nella città di Guadalajara, in Messico. La sede ha già ospitato un torneo WTA 250 e un evento ATP Challenger quest’anno, ma ora abbraccerà la sfida di ospitare le finals del circuito femminile nella seconda settimana di novembre.

A questo punto, Ash Barty, Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova sono le tre tenniste che si sono qualificate per l’evento, mentre Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Maria Sakkari, Naomi Osaka e Garbiñe Muguruza occupano le restanti posizioni di qualificazione per il singolare.

La Barty ha vinto l’ultima edizione dell’evento targata 2019.