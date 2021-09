Franco Agamenone vince anche a Kiev (VIDEO)

Secondo titolo nel giro di tre settimane per Franco Agamenone, che ha conquistato questo pomeriggio il torneo challenger di Kiev.

Il 28enne italo-argentino (è nato a Rio Cuarto), n.291 del ranking, in finale ha sconfitto per 75 62, in un’ora e 23 minuti di partita, l’argentino Sebastian Baez, n.155 ATP e primo favorito del seeding.

Da segnalare che Franco nel primo set ha recuperato uno svantaggio di 1 a 5 prima di vincere la frazione infilando sei game consecutivi per 6 a 3.

Per Agamenone è il secondo titolo in altrettante finali nel circuito challenger dopo il trionfo del mese scorso a Praga.

CHALLENGER Kyiv (Ucraina) – Finale, terra battuta

CH CH Kiev Baez S. Baez S. 5 2 Agamenone F. Agamenone F. 7 6 Vincitore: Agamenone F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Baez S. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Baez S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Baez S. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Baez S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Baez S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Agamenone F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Baez S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Baez S. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Agamenone F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Baez S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Baez S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Agamenone F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Baez S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [1] Sebastian Baezvs Franco Agamenone1 Aces 23 Double Faults 175%(50/67) 1st Serve 61% (33/54)50% (25/50) 1st Serve Points Won 73% (24/33)53% (9/17)2nd Serve Points Won 57% (12/21)50%(5/10)Break Points Saved 50%(2/4)10 Service Games Played 1027%(9/33)1st Serve Return Points Won 50%(25/50)43%(9/21)2nd Serve Return Points Won 47%(8/17)50%(2/4)Break Points Converted 50%(5/10)10 Return Games Played 1051%(34/67)Service Points Won 67%(36/54)33%(18/54)Return Points Won 49%(33/67)43%(52/121)Total Points Won 57%(69/121)