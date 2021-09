Challenger Quito: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Quito (Ecuador), Tabellone Principale – terra battuta

(1) Martin, Andrej vs Martin Tiffon, Pol

Gonzalez, Alejandro vs Qualifier

Esteve Lobato, Eduard vs Oliveira, Goncalo

Catarina, Lucas vs (5) Ficovich, Juan Pablo

(3) Vilella Martinez, Mario vs Qualifier

Lama, Gonzalo vs (WC) Guillen Meza, Alvaro

Gomez-Herrera, Carlos vs Menendez-Maceiras, Adrian

Kypson, Patrick vs (7) Tirante, Thiago Agustin

(6) Mena, Facundo vs Qualifier

Zukas, Matias vs Rodriguez, Cristian

Olivieri, Genaro Alberto vs Roca Batalla, Oriol

Villanueva, Gonzalo vs (4) Olivo, Renzo

(8) Quiroz, Roberto vs Hidalgo, Diego

Perchicot, Matthieu vs (WC) March, Cayetano

Nikles, Johan vs Qualifier

(WC) Rodriguez, Gian Carlos vs (2) Gomez, Emilio

CHALLENGER Quito (Ecuador), Tabellone Quali – terra battuta

(1) Gautier, Alexisvs Mendoza, Alejandro(2) Gomez, Alejandrovs (WC) Galarraga, Mario Adre(3) Langmo, Christianvs (WC) Ruiz, Jorge(4) Castelnuovo, Lucavs (WC) Minda, Hugo