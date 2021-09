Challenger Rennes: Il Tabellone Principale. Al via Gasquet e Murray

CHALLENGER Rennes (Francia) – Tabellone Principale, indoor hard

(1) Gasquet, Richard vs (WC) Jacquet, Kyrian

Schnur, Brayden vs Watanuki, Yosuke

Qualifier vs Safiullin, Roman

Maden, Yannick vs (5/WC) Murray, Andy

(4) Simon, Gilles vs (Alt) Gabashvili, Teymuraz

Escobedo, Ernesto vs Lestienne, Constant

Moraing, Mats vs (WC) Mayot, Harold

Qualifier vs (8) Machac, Tomas

(7) Barrere, Gregoire vs Van Rijthoven, Tim

Stakhovsky, Sergiy vs Broady, Liam

Zuk, Kacper vs Qualifier

Ymer, Elias vs (3) Bonzi, Benjamin

(6) Pouille, Lucas vs Janvier, Maxime

Qualifier vs Hoang, Antoine

Soeda, Go vs Lamasine, Tristan

Kamke, Tobias vs (2) Rinderknech, Arthur