Kim Clijsters wild card nel WTA di Chicago

Kim Clijsters ritorna nuovamente in campo.

La tennista belga ha ricevuto una wild card per il tabellone principale per il nuovo torneo WTA 250 di Chicago in programma dal prossimo 27 settembre.

Dichiara Kim: “Grazie per l’invito agli organizzatori. Non vedo l’ora di visitare Chicago per la prima volta e di tornare di nuovo in campo! A presto.”