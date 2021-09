Ennesima statistica che mette Novak Djokovic al top

Il mondo del tennis vive di statistiche e, per questo motivo, ne condividiamo un’altra nel giorno in cui Novak Djokovic cercherà di raggiungere la finale degli US Open, quando affronterà Alexander Zverev in una delle partite più attese della stagione. Il numero uno del mondo è ora in semifinale di un torneo del Grand Slam per la 42esima volta in carriera, che di per sé non è un record in quanto Roger Federer l’ha raggiunte in 46 occasioni. Tuttavia, il serbo domina in un altro aspetto.

Non c’è nessun giocatore nella storia dell’Era Open, al di fuori di Djokovic, che ha un saldo così positivo tra le semifinali conquistate nei Majors rispetto ai tornei in cui ha giocato. Djokovic ha 42 apparizioni in semifinali in 66 eventi del Grand Slam, il che gli dà un rapporto percentuale del 63,64%. In seconda posizione arriva Bjorn Borg (60,71), mentre Federer chiude il podio con 56,79, frutto di 46 semifinali in 81 tornei. A titolo di confronto, Rafael Nadal ne ha 35 su 62 (56,45%), mentre Ken Rosewall e Jimmy Connors sono gli altri due giocatori che superano il 50%.