Us Open: Emma Raducanu, n.150 del mondo è in semifinale a New York

Si è fermata ai quarti di finale e con molta sorpresa l’avventura di Belinda Bencic agli US Open. La svizzera è stata eliminata dalla 19enne Emma Raducanu (150) che si è imposta col punteggio di 6-3 6-4. La sorprendente britannica, che ancora non ha perso un set in questo torneo, approda così alle semifinali partendo dalle qualificazioni, diventando la terza nella storia ad arrivare a questo stadio della competizione senza essere top 100 del ranking dopo Billie Jean King e Kim Clijsters.

E pensare che la partita era iniziata bene per Belinda, capace di rubare subito il servizio all’avversaria nel primo game del match. Con il passare dei minuti però la giovane inglese è salita in cattedra e a suon di diritti vincenti ha ribaltato la situazione, portandosi a casa il primo set. Bencic, apparsa molto più nervosa rispetto agli ultimi incontri, è stata tradita troppe volte nei momenti topici dell’incontro dal servizio, incappando diverse volte in sanguinosi doppi falli. La Raducanu ne ha così approfittato, chiudendo il match in 1h22′.

E. Raducanu vs B. Bencic