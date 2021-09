WTA 125 Karlsruhe: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurre (LIVE)

WTA 125 Karlsruhe (Germania) – 1° Turno, terra battuta

CENTER COURT – 10:00am at 10:00 AM (your time)

DE Nastasja Mariana Schunk (WC) – DE Katharina Hobgarski (Q)



CH CH Karlsruhe Schunk N. Schunk N. 30 6 3 6 Hobgarski K. • Hobgarski K. 0 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hobgarski K. 0-15 0-30 6-5 Schunk N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Hobgarski K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Schunk N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Hobgarski K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Schunk N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Hobgarski K. 40-40 A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Schunk N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Hobgarski K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Schunk N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Hobgarski K. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Schunk N. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Hobgarski K. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Schunk N. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Hobgarski K. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Schunk N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Hobgarski K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Schunk N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hobgarski K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Schunk N. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hobgarski K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Schunk N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Hobgarski K. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Schunk N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Hobgarski K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Schunk N. 30-40 40-40 A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Hobgarski K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

HU Anna Bondar – SK Anna-Karolina Schmiedlova (2)



FR Clara Burel (1) – RO Jaqueline Adina Cristian



DE Tatjana Maria (WC) – UA Katarina Zavatska



PLEG Piter K / Sherif M (3) – DEDE Schunk N / Vecic A



COURT – 10:00am at 10:00 AM (your time)1

RU Anastasia Gasanova – IT Martina Trevisan (4)



CH CH Karlsruhe Gasanova A. Gasanova A. 6 3 Trevisan M. Trevisan M. 7 6 Vincitore: Trevisan M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gasanova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Trevisan M. 15-0 15-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Gasanova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Gasanova A. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Gasanova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Gasanova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Gasanova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Trevisan M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Gasanova A. 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Gasanova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Gasanova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

DEYana Morderger (Q) – AU Astra Sharma (7)



CH CH Karlsruhe Min G. • Min G. 40 6 0 Gatto-Monticone G. Gatto-Monticone G. 40 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Min G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 Gatto-Monticone G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Min G. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Gatto-Monticone G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Min G. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Gatto-Monticone G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Min G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Gatto-Monticone G. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

AU Maddison Inglis – PL Katarzyna Kawa



SK Rebecca Sramkova – SI Kaja Juvan (5)



COURT 2 – 10:00am at 10:00 AM (your time)

GE Ekaterine Gorgodze – HU Dalma Galfi



US Grace Min – IT Giulia Gatto-Monticone (Q)



DE Tamara Korpatsch- HR Tereza Mrdeza (Q)



RURU Fomina A / Yashina E – GERO Bara I M / Gorgodze E (4)



