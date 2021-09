Matteo Berrettini dopo l’accesso ai quarti agli Us Open: “dal punto di vista mentale penso di aver fatto uno scatto in più” (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “È stato un match molto insidioso, contro un giocatore complicato, all’inizio non mi sentivo molto a mio agio. Ovviamente sapevo che era un match alla mia portata e quando è così non è mai facile perché sentivo la pressione. Lui ha giocato bene e nel modo giusto, non facendomi giocare il mio miglior tennis. Ha fatto un bel torneo e si è meritato di essere lì. Mi aspettavo un giocatore che toglie ritmo e poi accelera. Sulla seconda rispondeva bene e aggressivo; io sono stato attaccato a ogni punto e anche se non mi sentivo granché, sentivo comunque di avere delle marce ulteriori se ce ne fosse stato bisogno. Sono stato bravo a gestire tutto soprattutto sotto l’aspetto mentale“.

“C’era un brusio di sottofondo in questo Stadio al quale non ero più abituato. Lo scorso anno avevo giocato sullo stesso campo contro Rublev ed era proprio un deserto, quindi all’inizio facevo fatica a sentire proprio me stesso, i passi, il mio verso quando colpivo la palla. Quindi all’inizio era difficile ma ho cercato di prendere tutte queste situazioni e metterle da parte, e concentrarmi sulle cose importanti. Volevo gestire la cosa da giocatore, pensando solo alle cose che mi fanno vincere i punti, vincere i game.

La lunghezza dei match non mi preoccupa… anche perché li ho vinti.

“All’inizio del torneo non ero sicuro al 100% di averceli nelle gambe, quattro, cinque set a questa intensità. Infatti in uno degli allenamenti, giovedì prima di iniziare il torneo, sono rimasto in campo per tre ore e ci eravamo detti di fare una cosa del genere. Inoltre quel giorno c’era un’umidità pazzesca. Mi sono forzato di stare in campo perché sapevo che sarebbe potuto succedere; poi la tensione del match è sempre diversa da gestire. Ma mi sento bene e in forma. Oggi dal punto di vista fisico è stata la partita meno impegnativa perché non c’erano scambi lunghi”.

“Da tutti i match che ho giocato contro Novak ho sempre imparato qualcosa. Ci ho giocato su tutte le superfici, indoor, cemento, Slam, non Slam ecc. Sicuramente conosco abbastanza quello che gli piace fare e lui conosce me, visto che mi ha sempre battuto. Penso che mi conosca meglio. Ma dal punto di vista mentale penso di aver fatto uno scatto in più: quello di credere ancora di più in quello che so fare e di poterlo battere. Lui comunque è il giocatore più forte in attività però l’ho messo in difficoltà le ultime volte che ci siamo incontrati e la fiducia c’è“.