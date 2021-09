Shelby Rogers: “Vorrei che i socials non esistessero”

Shelby Rogers è stata protagonista di una delle grandi sorprese di quest’edizione di US Open, la sua vittoria contro la n.1 del ranking WTA Ash Barty. Dopo la grande prestazione, è caduta per mano di Emma Raducanu, 18enne di grande talento che l’ha estromessa nettamente, concedendo alla tennista del sud Carolina la miseria di 3 games. Negli States c’erano grandi aspettative su Shelby, ultima giocatrice di casa in tabellone, tanto che dopo la sua sconfitta è stata bersagliata da una serie di attacchi violenti sui social network. Una situazione che ha fatto esplodere Shelby, come dimostrano le sue dichiarazioni infuocate che riportiamo.

“Vorrei che non ci fossero i social network, sì, in un certo senso vorrei questo. Siamo attrici in un mondo in cui c’è molto marketing, con i nostri contratti che ci permettono di andare avanti e ci costringono a fare certe cose” afferma Rogers. “Potete andare voi stessi sul mio profilo in questo momento, dove starò ricevendo decine di messaggi che dicono che sono un maiale, una donna grassa e molte altre offese che non posso riportare in questo momento. È la foto del nostro tempo, si deve cercare di farsele scivolare via, è il lato sfortunato di qualsiasi sport. Sono anche grata di aver avuto l’opportunità di giocare sull’Arthur Ashe, non tutti l’hanno fatto, a me è successo tre volte. Cerco di mettere tutto in prospettiva. È chiaro che non sono orgogliosa di come sia finito il mio percorso qui, ho perso nettamente. Tuttavia, posso trarre moltissimi aspetti positivi da questa settimana e continuerò a spingere me stessa per dare ancora di più ed essere migliore, a poco a poco, nelle prossime settimane. Mi concentrerò su ciò che è importante, non sul commento violento di un tizio dal seminterrato della casa di sua madre… È un peccato, e sì, a volte un commento ti entra in mente e ti ferisce. I social media non possono controllare quello che faccio, il modo in cui mi alleno, i sacrifici e come affronto il futuro. Vorrei che non esistessero, è molto difficile affrontare tutto questo, non solo per me”.

Anche Sloane Stephens pochi giorni fa si era lamentata pubblicamente per i duri attacchi ricevuti da presunti appassionati delusi (o più facilmente scommettitori patologici…). Si è parlato molto della fragilità degli atleti quest’estate. Fa parte del gioco e del business saper reggere la pressione, ma ci si dovrebbe limitare soprattutto a quella in campo. Visto che i social media di fatto non sono gestiti e controllati dai loro creatori e sono diventati una jungla senza regole, forse il miglior consiglio che si potrebbe dare agli atleti che soffrono questa situazione è quello di abbandonarli serenamente, anche se è un peccato arrivare a questa drastica soluzione.

Marco Mazzoni