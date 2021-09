Challenger Tulln, Siviglia, Cassis, Banja Luka, Kiev: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo diversi azzurri (LIVE)

CHALLENGER Bagnaluca (Bosnia & Herzegovina) – 1° Turno, terra battuta

CH CH Banja Luka Martin A. • Martin A. 30 0 Guinard M. Guinard M. 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Martin A. 15-0 15-15 30-15 0-0

1. [1] Andrej Martinvs Manuel Guinard

2. Nerman Fatic vs Vitaliy Sachko



CH CH Banja Luka Fatic N. • Fatic N. 15 5 Sachko V. Sachko V. 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Fatic N. 15-0 5-5 Sachko V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Fatic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Sachko V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Fatic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Sachko V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Fatic N. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Sachko V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Fatic N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Sachko V. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Fatic N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Matija Pecotic vs [Q] Marko Tepavac



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Danilo Petrovic vs [WC] Marko Topo (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Vit Kopriva vs Mirza Basic (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nicolas Alvarez vs [5] Sumit Nagal



CH CH Banja Luka Alvarez N. Alvarez N. 1 2 Nagal S. Nagal S. 6 6 Vincitore: Nagal S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nagal S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Alvarez N. 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Nagal S. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Alvarez N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Nagal S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Alvarez N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Nagal S. 15-0 40-0 0-1 → 0-2 Alvarez N. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Nagal S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Alvarez N. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Nagal S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alvarez N. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alvarez N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Nagal S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Martin Cuevas vs Nino Serdarusic



CH CH Banja Luka Cuevas M. Cuevas M. 30 2 Serdarusic N. • Serdarusic N. 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Serdarusic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 2-4 Cuevas M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Serdarusic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Cuevas M. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Serdarusic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Cuevas M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Serdarusic N. 30-0 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Malek Jaziri vs [2] Juan Manuel Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Cozbinov / Moez Echargui vs Nikola Milojevic / Aldin Setkic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Davide Pozzi / Alexander Weis vs [4] Jamie Cerretani / Fabian Fallert



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] David Poljak vs [3] Tomas Martin Etcheverry



CH CH Banja Luka Poljak D. Poljak D. 2 5 Etcheverry T. Etcheverry T. 6 7 Vincitore: Etcheverry T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Poljak D. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Etcheverry T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Poljak D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Etcheverry T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Poljak D. 0-15 15-15 30-15 2-4 → 3-4 Etcheverry T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Poljak D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Etcheverry T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Poljak D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Etcheverry T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Poljak D. 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Poljak D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Poljak D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Poljak D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Poljak D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Jonathan Mridha vs Dominic Stricker



Il match deve ancora iniziare

3. Vasil Kirkov / Dimitar Kuzmanov vs Alexandru Jecan / Dan Alexandru Tomescu (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Chun-hsin Tseng vs Alexey Vatutin



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cassis (Francia) – 1° Turno, cemento

CH CH Cassis Lokoli L. Lokoli L. 2 2 Bourgue M. Bourgue M. 6 6 Vincitore: Bourgue M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bourgue M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Lokoli L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Bourgue M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Lokoli L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Bourgue M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lokoli L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Bourgue M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lokoli L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bourgue M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Lokoli L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Bourgue M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Lokoli L. 15-0 15-15 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Bourgue M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lokoli L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Bourgue M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Lokoli L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. [LL] Laurent Lokolivs Mathias Bourgue

2. Ernests Gulbis vs [Q] Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Lucas Pouille vs Joao Sousa (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Benjamin Bonzi vs Thomas Fabbiano



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Hugo Grenier vs Go Soeda



CH CH Cassis Grenier H. Grenier H. 8 6 6 Soeda G. Soeda G. 8* 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 6-6 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Soeda G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Grenier H. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Soeda G. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Soeda G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Soeda G. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Grenier H. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Soeda G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Soeda G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Grenier H. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Soeda G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Grenier H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Soeda G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Grenier H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Soeda G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Grenier H. 30-0 2-1 → 3-1 Soeda G. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Soeda G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Elias Ymer vs Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Alexis Galarneau vs [Alt] Bernard Tomic



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Clement Chidekh vs [2] Yasutaka Uchiyama



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Liam Broady vs Ernesto Escobedo



CH CH Cassis Broady L. Broady L. 6 6 Escobedo E. Escobedo E. 2 4 Vincitore: Broady L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Broady L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Escobedo E. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Broady L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Escobedo E. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Escobedo E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Broady L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Escobedo E. 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Broady L. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Escobedo E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Escobedo E. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Broady L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Escobedo E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Broady L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Escobedo E. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Broady L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Escobedo E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Giovanni Mpetshi Perricard vs Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Luca Van Assche vs [Alt] Yosuke Watanuki



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Hiroki Moriya vs [Q] Nicolas Jarry



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kyiv (Ucraina) – 1° Turno, terra battuta

CH CH Kiev Jianu F. Jianu F. 6 6 Zusman R. Zusman R. 4 1 Vincitore: Jianu F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Zusman R. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Jianu F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Zusman R. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Jianu F. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Zusman R. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Jianu F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Zusman R. 0-15 0-30 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jianu F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Zusman R. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Jianu F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Zusman R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Jianu F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Zusman R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jianu F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Zusman R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jianu F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Zusman R. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. Filip Cristian Jianuvs [WC] Richard Zusman

2. [Q] Georgii Kravchenko vs [PR] Joris De Loore



CH CH Kiev Kravchenko G. Kravchenko G. 40 5 2 De Loore J. • De Loore J. A 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 De Loore J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 Kravchenko G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 De Loore J. 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Kravchenko G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 De Loore J. 0-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Kravchenko G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 De Loore J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Kravchenko G. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 De Loore J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kravchenko G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 De Loore J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Kravchenko G. 15-0 15-15 30-0 40-0 1-3 → 2-3 De Loore J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kravchenko G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 De Loore J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Kravchenko G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [1] Sebastian Baez vs [WC] Illya Beloborodko



Il match deve ancora iniziare

4. Jelle Sels vs [6] Sergiy Stakhovsky (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Ivan Gakhov / Alex Rybakov vs [WC] Danylo Kalenichenko / Nikita Mashtakov



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00)

1. [Q] Alex Rybakov vs Aziz Dougaz



CH CH Kiev Rybakov A. Rybakov A. 5 6 6 Dougaz A. Dougaz A. 7 0 3 Vincitore: Rybakov A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Rybakov A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Dougaz A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Rybakov A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Dougaz A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Rybakov A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Dougaz A. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Rybakov A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Dougaz A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rybakov A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Dougaz A. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Rybakov A. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Dougaz A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Rybakov A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Dougaz A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Rybakov A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Dougaz A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Rybakov A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Dougaz A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Rybakov A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Dougaz A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Rybakov A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Dougaz A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Rybakov A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Dougaz A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Rybakov A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Dougaz A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Rybakov A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [Q] Ivan Gakhov vs Francesco Forti



CH CH Kiev Gakhov I. • Gakhov I. 0 1 Forti F. Forti F. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Gakhov I. 1-2 Forti F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Gakhov I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Forti F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Riccardo Bonadio vs [7] Constant Lestienne



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Clement Tabur vs [Alt] Ergi Kirkin



Il match deve ancora iniziare

5. Oleksii Krutykh / Vladyslav Manafov vs [4] Jonathan Eysseric / Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00)

1. [5] Jay Clarke vs Timofey Skatov



CH CH Kiev Clarke J. Clarke J. 5 2 Skatov T. Skatov T. 7 6 Vincitore: Skatov T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Clarke J. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Skatov T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Clarke J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Skatov T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Clarke J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Clarke J. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Skatov T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Clarke J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Clarke J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Skatov T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Clarke J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Skatov T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Clarke J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Skatov T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Clarke J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Skatov T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Orlando Luz vs [2] Frederico Ferreira Silva



CH CH Kiev Luz O. Luz O. 0 3 Ferreira Silva F. • Ferreira Silva F. 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ferreira Silva F. 3-0 Luz O. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ferreira Silva F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Luz O. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [4] Dmitry Popko vs [Alt] Alessandro Bega



Il match deve ancora iniziare

4. Franco Agamenone / Matheus Pucinelli De Almeida vs Stefan Kozlov / Reese Stalder



CH CH Kiev Agamenone F. Agamenone F. 6 7 Kozlov S. Kozlov S. 4 5 Vincitore: Agamenone F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

5. [1] Orlando Luz / Aleksandr Nedovyesov vs [WC] Aleksandr Braynin / Georgii Kravchenko



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Seville (Spagna) – 1° Turno, terra battuta

CH CH Seville Gimeno Valero C. • Gimeno Valero C. 0 0 Darderi L. Darderi L. 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Gimeno Valero C. 0-3 Darderi L. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Gimeno Valero C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Darderi L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Carlos Gimeno Valerovs [Q] Luciano Darderi

2. [Q] Lucas Gerch vs [4] Carlos Taberner (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Emilio Nava vs [2] Pedro Martinez (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Pablo Andujar vs Javier Barranco Cosano



Il match deve ancora iniziare

5. Teymuraz Gabashvili vs [6] Federico Gaio (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

CH CH Seville Geerts M. Geerts M. 15 3 Draper J. • Draper J. 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Draper J. 0-15 3-5 Geerts M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Draper J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Geerts M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Draper J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Geerts M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Draper J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Geerts M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Draper J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Michael Geertsvs Jack Draper

2. Gian Marco Moroni vs Nicola Kuhn



Il match deve ancora iniziare

3. Carlos Taberner / Bernabe Zapata Miralles vs [3] Michael Geerts / Julian Lenz (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Daniel Gimeno-Traver / Pedro Martinez vs Raul Brancaccio / Eduard Esteve Lobato



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alvaro Lopez San Martin vs [Q] Benjamin Winter Lopez



CH CH Seville Lopez San Martin A. Lopez San Martin A. 15 5 Winter Lopez B. • Winter Lopez B. 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Winter Lopez B. 0-15 5-4 Lopez San Martin A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Winter Lopez B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Lopez San Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Winter Lopez B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Lopez San Martin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Winter Lopez B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lopez San Martin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Winter Lopez B. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lopez San Martin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Alexander Merino / Camilo Ugo Carabelli vs Carlos Sanchez Jover / Jose Fco. Vidal Azorin



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Alberto Barroso Campos / Pablo Llamas Ruiz vs Alessandro Motti / Julian Ocleppo (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Javier Barranco Cosano / Sergio Martos Gornes vs [WC] Jack Vance / Tennyson Whiting (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Tulln (Austria) – 1° Turno, terra battuta

CH CH Tulln Ofner S. • Ofner S. 0 6 5 2 Hassan B. Hassan B. 0 3 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ofner S. 2-3 Hassan B. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Hassan B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ofner S. 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hassan B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ofner S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Hassan B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Ofner S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hassan B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Hassan B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Ofner S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Hassan B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ofner S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hassan B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hassan B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ofner S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Hassan B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Ofner S. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Hassan B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hassan B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Ofner S. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Hassan B. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. Sebastian Ofnervs [Q] Benjamin Hassan

2. [WC] Lukas Neumayer vs [2] Jiri Vesely



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Gerald Melzer vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Dennis Novak vs [Q] Uladzimir Ignatik (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Kamil Majchrzak vs Holger Vitus Nodskov Rune



CH CH Tulln Majchrzak K. Majchrzak K. 30 3 6 4 Rune H. • Rune H. 0 6 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rune H. 0-15 0-30 4-2 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Rune H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Rune H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Rune H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Rune H. 15-0 40-0 5-3 → 5-4 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Rune H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Rune H. 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Rune H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Rune H. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Majchrzak K. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Rune H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Majchrzak K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Rune H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rune H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Majchrzak K. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Rune H. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Marco Cecchinato vs [WC] Filip Misolic



Il match deve ancora iniziare

3. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Johannes Haerteis / Benjamin Hassan



Il match deve ancora iniziare

4. Geoffrey Blancaneaux / Maxime Janvier vs Filip Misolic / Maximilian Neuchrist



Il match deve ancora iniziare

5. Matteo Martineau / Gonzalo Villanueva vs [WC] Lukas Neumayer / Neil Oberleitner



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [Q] Matteo Martineau vs Jonas Forejtek



CH CH Tulln Martineau M. • Martineau M. 15 2 5 Forejtek J. Forejtek J. 15 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Martineau M. 0-15 15-15 5-6 Forejtek J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Martineau M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Forejtek J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Martineau M. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Forejtek J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Martineau M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Forejtek J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Martineau M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Forejtek J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Martineau M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Forejtek J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Martineau M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Forejtek J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Martineau M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Forejtek J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Martineau M. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Forejtek J. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Martineau M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Forejtek J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Neil Oberleitner vs [8] Hugo Gaston



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Jozef Kovalik vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

4. Matthias Bachinger vs [3] Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare