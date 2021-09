Us Open: Il programma completo di Martedì 07 Settembre 2021

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

B. Van de Zandschulp vs D. Medvedev

E. Svitolina vs L. Fernandez

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

B. Krejcikova vs A. Sabalenka

F. Auger-Aliassime vs C. Alcaraz

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

G. Olmos / M. Arevalo vs E. Perez / M. Demoliner

C. Dolehide / S. Sanders vs S. Stosur / S. Zhang

J. Pegula / A. Krajicek vs A. Guarachi / N. Skupski

S. Johnson / S. Querrey vs K. Krawietz / H. Tecau

Grandstand – Ore: 17:00

A. Krueger vs P. Marcinko

M. Rehberg vs S. Banerjee

R. Ram / J. Salisbury vs M. Ebden / M. Purcell

J. Murray / B. Soares vs M. Granollers / H. Zeballos

D. Schuurs / S. Gille vs D. Krawczyk / J. Salisbury

Court 17 – Ore: 17:00

A. Blokhina vs D. Shnaider

A. Xu vs R. Montgomery

J. Peers / F. Polasek vs P. Herbert / N. Mahut

Court 10 – Ore: 17:00

A. Bernard vs M. Westphal

V. Lilov vs P. Sekulic

Court 13 – Ore: 17:00

J. Shang vs A. Mayo

C. Smith vs J. Pinnington Jones

M. Donald / J. Shang vs M. Dahlberg / L. Maxted

M. Westphal / C. Wong vs E. Butvilas / A. Manzanera Pertusa

Court 4 – Ore: 17:00

M. Kasnikowski vs E. Quinn

S. Gueymard Wayenburg vs R. Colby

A. Razeghi vs M. Lajal

P. Florig / M. Rehberg vs N. Godsick / E. Quinn

Court 6 – Ore: 17:00

C. Ngounoue vs L. Fruhvirtova

L. Ciric Bagaric vs M. Mutavdzic

K. Dmitruk vs J. Svendsen

M. Laki / R. Zelnickova vs T. Evans / A. Honer

Court 7 – Ore: 17:00

E. Kalieva vs R. Brantmeier

V. Jimenez Kasintseva vs T. Rabman

K. Wiersholm vs M. Guth

M. Stakusic / Y. Yang vs A. Pursoo / T. Rabman

Court 8 – Ore: 17:00

P. Nesterov vs A. Manzanera Pertusa

G. Bueno vs P. Bailly

J. Kym vs I. Buse

L. Borg / A. Jurajda vs V. Gaubas / D. Merida Aguilar

Court 9 – Ore: 17:00

D. Merida Aguilar vs D. Blanch

B. Kuzuhara vs J. Mensik

A. Vallejo vs S. Cuenin

Court 11 – Ore: 17:00

N. Szabanin vs A. Shcherbinina

S. Costoulas vs M. Sieg

O. Babel vs S. Scilipoti

C. Ngounoue / C. Owensby vs B. Behulova / A. Shcherbinina

Court 12 – Ore: 17:00

M. Laki vs E. Coleman

A. Kim vs D. Rincon

A. Shelbayh vs V. Bielinskyi

Court 14 – Ore: 17:00

C. Owensby vs A. Eala

A. Mintegi Del Olmo vs S. Sierra

J. Kolodynska vs D. Guzman

S. Sierra / J. Svendsen vs E. Coleman / M. Sieg