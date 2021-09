Us Open: Matteo Berrettini centra i quarti di finale. Ora appuntamento contro Novak Djokovic?

Matteo Berrettini conquista i quarti di finale agli Us Open.

L’azzurro ha sconfitto questa sera agli ottavi di finale il qualificato tedesco Oscar Otte classe 1993 e n.144 ATP con il risultato di 64 36 63 62 dopo 2 ore 24 minuti di partita.

Ai quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà uno tra Novak Djokovic o Brooksby.

Da segnalare che alla fine della partita l’azzurro ha applaudito (e fatto applaudire il pubblico) Otte per essere rimasto in campo nel quarto set, anche se palesemente menomato, per colpa del problema al polso destro.

Primo set: Matteo dopo aver mancato una palla break nel primo gioco metteva a segno il break decisivo sul 3 pari quando dal 40-30 piazzava tre punti consecutivi ed otteneva il break.

Sul 5 a 4 l’azzurro non aveva alcun problema alla battuta e conquistava la frazione per 6 a 4 alla prima palla set utile.

Secondo set: L’azzurro nel secondo gioco, dal 40 a 0, cedeva la battuta (risposta vincente sulla riga sulla palla break), con il tedesco che era attento poi al servizio e portava a casa la frazione senza rischiare nulla per 6 a 3.

Terzo set: Matteo nel primo gioco annullava una pericolosissima palla break.

Nel quarto game l’azzurro era più attento in risposta e metteva a segno il break a 30, dal 30-15.

Sul 5 a 3 Berrettini teneva a 30 il turno di servizio e con un ace sulla palla set portava a casa la frazione per 6 a 3.

Quarto Set: Sull’1 pari con Otte al servizio, il tedesco cadeva dopo aver messo a segno uno smash in recupero e si procurava un infortunio al polso destro.

Chiamato il fisioterapista il teutonico non riusciva praticamente più a servire ed a giocare il diritto con Matteo che dall’1- 2 piazzava cinque game consecutivi e chiudeva la partita con un ace per 6-2.