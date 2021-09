US Open: Sinner lotta ma Zverev è più forte, il tedesco vince in tre set e vola ai quarti

Jannik Sinner saluta US Open sconfitto in tre set da Alexander “Sasha” Zverev, 6-4 6-4 7-6 lo score per il tedesco. Un punteggio che fotografa bene l’andamento del match: un break nei primi due set è stato sufficiente ad un ottimo Zverev per scappare via, ingiocabile nei propri turni di battuta. Il terzo set è stato emozionante e ricco di qualità. L’ha vinto il tedesco al tiebreak, ma Sinner non ha trasformato ben 5 Set Point, 2 sul 6-5 in risposta e tre nel tiebreak. Un vero peccato, perché nel finale del terzo set Jannik, dopo aver ripreso un break di svantaggio, si era totalmente liberato e stava producendo un grande tennis. Magari se si fosse arrivati al quarto, la partita si sarebbe potuta complicare per il tedesco. Peccato per le chance sprecate, ma bravo Sinner ad incassare e restare in partita sino all’ultimo. Nel complesso, la differenza l’hanno fatta i colpi di inizio gioco, molto sicuro al servizio Sasha. Una macchina, troppo per la risposta non continua e incisiva solo a fiammate dell’azzurro che invece, nei suoi turni di servizio, ha finito per concedere sempre qualcosa e pagare la zampata di classe del rivale.

A breve il commento completo, ecco la cronaca della partita

Il match inizia alle 18.14, con Sinner alla battuta. Subito due prime vincenti per Jannik. Il primo lungo scambio del match, sul 40-0, lo vince Zverev. Un’altra solida prima al centro gli vale il punto del 1-0. Più lenta la partenza di Zverev, incluso un erroraccio con lo smash, ma a 30 impatta 1 pari. Nel terzo game subito aggressivo Sasha sulla seconda di servizio, prende una posizione di vantaggio e Sinner, in difesa, sbaglia. 15-30, prima situazione di pericolo. Sul 30 pari, e seconda di servizio, forza malamente un diritto Jannik, è 30-40 e palla break. Con un bel rovescio cross aggressivo si salva l’azzurro. Fa già il pugno Jannik, si incita e vola 2-1. Nel quarto game Sinner gioca con profondità dritto per dritto, sfonda con un bell’angolo cross e porta all’errore il tedesco. Sul 15-40 ci sono le due prime palle break per l’azzurro. Con due ottime prime si salva Zverev, il suo servizio su questo campo rende benissimo. Impatta 2 pari Sasha, e spinge in risposta nel quinto game. Jannik sbaglia per troppa foga un paio di colpi che lo condannano al 15-40. Con la prima esterna solletica il diritto del rivale, che sbaglia. il BREAK arriva purtroppo sulla seconda, si scambia sulla diagonale di rovescio, si sposta col diritto e spara un’accelerazione che sorprende l’azzurro. 3-2 e servizio Zverev, Jannik è costretto a rincorrere, …ma con Sasha che serve così è dura. Nel sesto game praticamente non si gioca, vola 4-2. Trova un bel game l’azzurro, chiuso con un diritto lungo linea micidiale. Resta in scia 3-4, il problema è incidere in risposta per riaprire il set. Purtroppo non si gioca nei game di servizio di Zverev, finora una macchina. Sul 3-5 Sinner spinge, ma la difesa del rivale è ottima. Si va ai vantaggi. Un errore col diritto all’uscita dal servizio costa a Jannik il Set Point da difendere. Prima al centro e rovescio cross, Zverev cerca l’angolino col lungo linea ma la palla gli muore in rete. Cancella il set point Jannik e si porta 4-5. Con due ottime risposte (e pure una smorzata eccellente) Sinner si porta 30 pari. Arriva la “sentenza”, prima al centro a 220 km/h, ingestibile. È Set Point con la battuta per il tedesco. Non entra la prima, ma la seconda è praticamente una prima… Sinner cerca di essere aggressivo, ma la risposta muore in rete. 6-4 Zverev, in 42 minuti. Poco da commentare, la differenza viene dal rendimento del servizio, eccezionale per Zverev, ancora rivedibile per l’azzurro.

Secondo set, scatta Sinner alla battuta. Scatta bene l’azzurro, 1-0 in sicurezza, e incide anche in risposta con palle lunghe e profonde. 15-30, piccola chance… ma Zverev è perfetto con la combinazione servizio + primo colpo aggressivo. Tre punti di fila, per l’1 pari. Bravo l’azzurro a forzare bene dal centro sul diritto di Sasha, colpo con cui concede qualcosa. Zverev invece non concede niente col servizio e col rovescio, esecuzioni oggi praticamente perfette. Il set scorre sui turni di servizio, con schemi piuttosto simili game dopo game, non ci sono grandi variazioni o “invenzioni”. Jannik cerca di pressare con i piedi vicini alla riga di fondo, cercando il diritto del rivale; Zverev serve benissimo e col primo colpo dopo la battuta entra con decisione. Dopo 1 ora esatta di gioco, lo score nel secondo parziale è 3-2 Sinner, senza break. Nel settimo game inizia male l’azzurro, doppio fallo. Si rifà con un pressing violento col diritto e con una bella prima al centro, e chiude il game con il primo Ace del suo match. Molto solido Sasha nei suoi game, Sinner non incide in risposta. Sul 4 pari, Jannik serve e si fa prendere dalla fretta. Sparacchia malamente un diritto in rete uscendo dalla battuta, 0-30. Si becca pure il warning per time violation e niente prima in campo. Zverev è bravo a spostare lo scambio sul rovescio, spara una bordata in anticipo molto incisiva, Jannik sbaglia. 0-40, tre palle break da difendere, le prime di tutto il set. Serve bene l’azzurro, e cancella anche la terza chance lavorando molto bene col rovescio, profondo e intenso. Zverev comanda dalla risposta ai vantaggi, col rovescio spinge e trova pure un taglio perfetto, Sinner arriva in corsa e sbaglia. Quarta palla break per Sasha. Bravo Jan, prima al T. NOOOOOO!!! Sinner corre a rete dopo un diritto profondo, ma la volée è totalmente mal centrata e decolla in tribuna. Un erroraccio che gli costa la quinta palla break… Lungo scambio, ad alta velocità, guadagna un passo dopo ogni colpo e piazza una grande bordata, che Sinner non contiene. Bravo Sasha, a prendersi di forza il BREAK alla quinta chance, in un momento decisivo. Sale 5-4, a servire per il secondo parziale. Non inizia bene il game, con due errori (e Sinner bravo a tenere lo scambio) siamo 15-30. Risposta FULMINANTE di Jannik, una “foto” col diritto. 15-40, due palle del contro break! Non entra la prima da destra, lungo scambio… nessuno dei due cerca l’affondo, il primo a sbagliare è Jannik, col diritto su di una palla con poco peso. Risponde Sinner, ma poi esagera nella spinta da destra. Si poteva fare di più, visto che col servizio Zverev non aveva fatto la differenza. Ora il tedesco prende l’iniziativa e vola a Set Point. Doppio fallo! Il primo del tedesco di tutto il match (pessimo lancio di palla). Rischia una seconda palla a 132 miglia.. follia da 211 all’ora che resta in campo e lo porta al secondo set point. NOOOO! Altro erroraccio di Sinner… che aveva giocato bene, molto bene, si era costruito il punto ma spedisce lungo 4 metri lo schiaffo al volo di rovescio. 6-4 Zverev, ma c’è amarezza perché c’era lo spazio per rientrare nel set. Ora, sotto 2 set a 0, è dura.

Terzo set, ancora l’azzurro il primo a servire. Nonostante il fardello di due set da rimontare, parte discretamente Jan. Zverev macina in totale scioltezza il suo tennis. Nel terzo game Sasha aumenta la velocità del suo pressing, soprattutto con il rovescio cross (perfetto oggi, a tratti impressionante). Sale 15-30 e niente prima in per Sinner. Zverev trova un’accelerazione di rovescio lungo linea mortale, la palla muore sulla eriga imprendibile. 15-40, due palle break che hanno già il sapore del match point… Aggressivo l’azzurro sulla prima, servizio esterno poi gran diritto. Con una risposta perfetta di diritto lungo linea Sasha opera il BREAK, 2-1. Chirurgico, davvero il tedesco, mette la freccia nel terzo set e sembra, purtroppo, imprendibile. Con totalmente sicurezza si porta 3-1 e trova poi un passante in corsa di rovescio straordinario, che fa saltare in piedi lo stadio. Sinner non molla, spinge, ma ora sembra in balia dei colpi del tedesco, troppo incisivo e preciso. 0-30, Sinner traballa anche nel quinto game. Con coraggio si butta avanti e chiude, e poi sprinta da sinistra sparando un gran diritto. Fa il pugno l’azzurro, resta aggrappato al match, ma deve trovare un jolly in risposta per riaprire il set. Zverev non è d’accordo, macina con sicurezza il suo tennis in spinta, nonostante l’azzurro rischi (con successo) una risposta splendida. Ma troppo estemporanea, mentre per scardinare il servizio di uno Zverev serve altra continuità. 4-3 Zverev, e servizio. All’improvviso nell’ottavo game Zverev soffre il primo passaggio a vuoto, perdendo efficacia al servizio. Stappa due palle break Sinner, e… Doppio Fallo!!! Strappa finalmente un BREAK l’azzurro, 4 pari, il set clamorosamente si riapre, bravo Jan a restare lì in scia, pronto ad approfittare di un momento di calo del rivale. Ora aizza la folla Sinner dopo una bordata vincente, il pubblico che l’altro giorno l’aveva ben poco sostenuto contro Monfils oggi cerca più match. Sul 30 pari trova un vincente bellissimo l’azzurro e si porta avanti 5-4. Il set è ribaltato, o almeno, adesso c’è match con Sasha a rincorrere. Sul 6-5, Sinner rischia tutto, di potenza e coraggio vola 0-30 e poi 15-40 grazie a un errore di Zverev. Due Set Point Sinner! Non entra la prima… ma governa molto bene col rovescio in contro piede (timido in risposta sulla seconda Jannik), cancella la prima chance. Ace sulla seconda, il 14esimo del suo match. Parità. Altro Ace, Sinner ha avuto le chance, ha giocato veramente bene in questa fase, ma l’equilibrio non si spezza, si va al tiebreak. Il primo strappo è di Jannik, che forza benissimo in risposta e vola avanti 2-1 e servizio. Molto incisivo l’azzurro in questa fase, assolutamente determinato ed esplosivo, con uno Zverev ottimo. Arriva uno scambio intenso, grande velocità, è il tedesco il primo a sbagliare. 3-1 Sinner. Ritmo INFERNALE, Jannik coi piedi sulla riga mena le danze e con un rovescio lungo linea spacca lo scambio. 4-1 avanti l’azzurro. Si gira 4-2 per Sinner. Con un Ace Sasha si porta 3-4. Una seconda esterna è troppo lenta, si avventa con la risposta di rovescio Zverev e “sfonda”. 4 pari. Larga invece la 1a di Sinner, e Zverev comanda ma no! Viene avanti ma tocca male di volo. 5-4 Sinner, che regalo. Che Risposta! Col rovescio, in totale anticipo, Jannik fulmina il rivale, 6-4 e Due Set Point! Col servizio Zverev cancella il primo, ma ne resta uno, col servizio. È il quarto in totale, il primo con la battuta. Sbaglia Sinner purtroppo col diritto in avanzamento, troppa foga nel cercare la spinta e non serviva pizzicare la riga! Si mette le mani sul volto Jannik, consapevole di aver commesso in errore fatale. 6 pari. Con una prima esterna precisa, strappa il punto del 7-6, e quinto set point. Ace di Zverev… 7 pari. Quante chance ha cancellato con la prima il tedesco, arma formidabile. Si scambia, Jannik ha la chance di entrare col rovescio ma ha spinto poco, torna indietro e poi sbaglia. 8-7, è il Primo Match Point per Zverev, in risposta. Sbaglia col diritto Sinner, Game Set Match Zverev. Peccato, 5 set point non trasformati. Ha giocato una buona partita contro un rivale in grande forma. Peccato per l’occasione sprecata per allungare il match al quarto set. Resta una grande esperienza per l’azzurro, che apprenderà dai suoi errori e mancanze.

Marco Mazzoni

A. Zverev vs J. Sinner