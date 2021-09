Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8 (LIVE)

Us Open 2021

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – Ottavi di Finale

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Zverev vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

S. Rogers vs E. Raducanu



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs J. Brooksby



Il match deve ancora iniziare

M. Sakkari vs B. Andreescu



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

B. Bencic vs I. Swiatek



Il match deve ancora iniziare

R. Opelka vs L. Harris



Il match deve ancora iniziare

O. Otte vs M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

R. Ram / J. Salisbury vs R. Bopanna / I. Dodig



Il match deve ancora iniziare

A. Golubev / A. Mies vs P. Herbert / N. Mahut



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / C. McNally vs D. Jurak / A. Klepac



Il match deve ancora iniziare

K. Pliskova vs A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

S. Stosur / S. Zhang vs S. Aoyama / E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

J. O’Mara / A. Qureshi vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh / E. Mertens vs G. Minnen / A. Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

J. Peers / F. Polasek vs W. Koolhof / J. Rojer



Il match deve ancora iniziare

A. Rodionova / A. Rodionova vs M. Bouzkova / L. Hradecka



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

J. Murray / B. Soares vs D. Koepfer / E. Ruusuvuori



Il match deve ancora iniziare

L. Fernandez / E. Routliffe vs M. Niculescu / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk / D. Yastremska vs G. Dabrowski / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

A. Guarachi / D. Krawczyk vs N. Kichenok / R. Olaru



Il match deve ancora iniziare

D. Yastremska / M. Purcell vs Y. Shvedova / F. Martin



Il match deve ancora iniziare