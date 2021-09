Us Open: Matteo Berrettini centra gli ottavi di finale. Out al terzo turno Andreas Seppi

Matteo Berrettini dopo una battaglia di cinque set approda agli ottavi di finale degli Us Open.

L’azzurro ha sconfitto questa sera al terzo turno il bielorusso Ilya Ivashka classe 1994 e n.53 ATP con il risultato di 67 (5) 62 64 26 63 dopo 3 ore e 46 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Matteo Berrettini sfiderà il tedesco Oscar Otte, n.144 del ranking, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta nel main draw degli Us Open.

Primo set. Berrettini mancava una palla break nel primo gioco e la frazione procedeva con i servizi che la facevano da padrone.

Si andava al tiebreak e qui Matteo subiva il minibreak decisivo nel sesto punto, con Ivashka che teneva i suoi tre turni di servizio e con una battuta vincente sulla palla set conquistava la frazione per 7 punti a 5.

Secondo set: Nel primo game Matteo annullava due palle break ed in qualche modo teneva il turno di battuta.

Nel quarto gioco la svolta della frazione. Il bielorusso, che era al servizio, commetteva tre errori gratuiti, con l’azzurro che sulla palla break metteva a segno un grandissimo back di rovescio ed otteneva il break in questo modo portandosi poi sul 4 a 1.

Sul 5 a 2 l’azzurro piazzava un nuovo break e conquistava la frazione per 6 a 2.

Terzo set: Matteo sul 2 pari annullava due pericolose palle break (con un ace e una volèe vincente in campo aperto) e poi sul 5 a 4 metteva a segno il break a 15 giocando un gran game in risposta e chuidendo il set con uno smash vincente per 6 a 4.

Quarto Set: Berrettini in difficoltà fin dall’inizio dal 2 a 1 in suo favore e senza break cedeva da quel momento un parziale di cinque game consecutivi con Ivashka che senza patemi portava a casa la frazione per 6 a 2.

Quinto set: Il bielorusso nel secondo gioco giocava un pessimo game al servizio commettendo tre errori gratuiti, tra cui due doppi falli con Matteo che sulla palla break metteva a segno un lob al millimetro.

Berrettini dal canto suo concedeva solo quattro punti nei cinque turni di battuta del parziale e vinceva questa combattuta partita per 6 a 3.

Slam Us Open I. Ivashka I. Ivashka 7 2 4 6 3 M. Berrettini [6] M. Berrettini [6] 6 6 6 2 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Ivashka 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 4-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Niente da fare per Andreas Seppi, al 65esimo Slam consecutivo (il 66esimo complessivo).

Il 37enne di Caldaro, numero 89 ATP, ha ceduto al terzo turno per 63 64 26 75, in poco meno di due ore e mezza di gioco, al tedesco Oscar Otte, n.144 del ranking, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta nel main draw degli Us Open.

Andreas nel primo set ha dovuto risalire da 15-40 già nel secondo gioco ma nel quarto l’impresa non gli è riuscita e Otte è salito 3-1. L’altoatesino lo ha riagguantato riprendendosi il break (3-3) poi però ha perso di nuovo la battuta e con tre giochi di fila il tedesco si è assicurato il primo parziale per 6-3.

Otte ha continuato a macinare gioco e anche nel secondo set dove a fare la differenza è stato il break messo a segno dal tedesco nel quinto gioco difeso poi con grande autorità (solo 3 i punti persi dal tedesco al servizio in tutto il parziale) fino a siglare il doppio vantaggio per 6-4

Andreas ha reagito in avvio di terza frazione (3-0), approfittando di un piccolo calo di rendimento del suo avversario, e poi con un altro break nell’ottavo gioco ha dimezzato lo svantaggio (6-2).

Otte è stato costretto ad annullare una palla-break anche nel secondo game del quarto set poi due hanno lottato difendendo con tenacia i rispettivi turni di servizio fino all’undicesimo gioco quando Seppi ha recuperato da 0-40 a 30-40 ma non è riuscito ad evitare il break. E poco dopo il tedesco ha chiuso il discorso al primo match-point utile per 7-5.