Da Como: la finale è Moroni-Cerundolo. Il titolo del doppio va in Brasile

Si conoscono i nomi dei finalisti dell’edizione 2021 del Challenger Atp “Città di Como”, Trofeo “Banca Intesa Sanpaolo”. E si conoscono anche i vincitori del tabellone del doppio “Enerxenia”. Partiamo dal singolare che vedrà la bandiera italiana portata in campo da Gian Marco Moroni, romano di 23 anni già vincitore quest’anno al Challenger di Milano e che cerca al Tennis Como il secondo trofeo internazionale della carriera. Peccato tuttavia per la conclusione della semifinale, quella che lo opponeva ad Andrea Vavassori, torinese di 26 anni.

Decisivo, sull’1-1 (6-3 Moroni, 6-3 Vavassori) e stato un problema infatti muscolare accusato dal piemontese mentre eseguiva un colpo al volo all’inizio del terzo set. Vavassori ha poi concesso il break con quattro doppi falli, ha provato a rimanere comunque in campo ma sul 4-0 ha preferito stringere la mano all’avversario per cercare di recuperare in vista del doppio. Il torinese infatti – al Challenger di Como – è arrivato in semi partendo dalle qualificazioni (cinque match giocati, due al terzo set) ed è giunto fino all’atto conclusivo pure nel doppio. Moroni nel corso del torneo ha eliminato il russo Alexey Vatutin, Federico Gaio (testa di serie numero 5), Andrea Arnaboldi e oggi, come detto, Vavassori. Di fronte avrà il 19enne argentino di Buenos Aires Juan Manuel Cerundolo, testa di serie numero 4. Anche il sudamericano – che quest’anno ha già vinto all’Atp 250 di Cordoba e al Challenger di Roma – ha potuto giovare del ritiro dell’avversario, il tedesco e favorito della vigilia Daniel Altmaier. Quest’ultimo, che in mattinata aveva accusato un problema fisico, ha provato comunque a giocare arrendendosi in pratica dopo il 6-4 del primo set, anche se poi pure lui ha provato a continuare fino al 3-0 del secondo. La finale è in programma domani alle 15 sul campo Centrale del Tennis Como. Vavassori, in serata, è poi tornato in campo in coppia con il venezuelano Luis David Martinez per contendere la vittoria del trofeo “Enerxenia” ai brasiliani Rafael Matos/Felipe Meligeni Rodrigues Alves. Di fronte c’erano le prime due teste di serie del tabellone. Match spettacolare come sempre in doppio, con la vittoria che ha sorriso a ai brasiliani al supertie break, con il punteggio di 67 64 10/6

RISULTATI. Main Draw (semifinali): Gian Marco Moroni (Ita) b. Andrea Vavassori (Ita) 63 36 40 rit; Juan Manuel Cerundolo (Arg, 4) b. Daniel Altmaier (Ger, 1) 64 30 rit. Doppio (semifinali): Rafael Matos/Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Bra/Bra, 1) b. Luis David Martinez/Andrea Vavassori (Ven/Ita, 2) 67 64 10/6.