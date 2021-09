Alcaraz: “Se devo dire un giocatore che è simile al mio gioco, penso che sia Federer”. Kafelnikov: “Sarà n.1 entro tre anni” (con il video della partita)

Alcaraz impressionante. Impressiona il livello di gioco raggiunto dal giovanissimo Carlos (classe 2003). Impressiona soprattutto la velocità con cui apprende e migliora. Fino a poche settimane fa, moltissimi lo consideravano già da corsa su terra battuta. Sono bastati pochi tornei per aver la conferma che il tennis energetico e di qualità dell’iberico è ottimo anche per un sintetico discretamente veloce come quello di US Open. La partita vinta contro Tsitsipas è stata complessa, forse le debolezze del greco (soprattutto in risposta) sono state ideali per esaltare i punti di forza di Alcaraz, che ha giocato con un’intensità e potenza davvero notevoli sfruttando il “tempo” concesso da Stefanos. Tsitsipas a fine partita ha liquidato la sconfitta con un “Non ho mai visto uno colpire con la violenza di Alcaraz”, forse un tantino esagerato ma di sicuro la palla di Carlos è pesante e soprattutto molto profonda, cosa che ha messo Tsitsipas in grave difficoltà nel costruire lo scambio. Tanto che nei momenti decisivi è stato travolto, e solo grazie al servizio ha strappato punti importanti. Non è bastato.

Interessanti le parole rilasciare dal giovane Carlos dopo la vittoria, incluso un passaggio sorprendente. Nessun paragone col connazionale Nadal, che in effetti è lontanissimo dal punto di vista tecnico; ma addirittura lui si rivede nel tennis di Federer… Ecco alcuni estratti della sua conferenza stampa dopo la vittoria.

“Non ho parole per spiegare come mi sento in questo momento. Non so cosa sia successo in campo, ancora non riesco a credere di aver battuto Tsitsipas, è stata una partita epica. Per me è un sogno che si avvera”.

“Il pubblico? Incredibile, mi ha davvero sorpreso il supporto della gente, non pensavo che sarebbe successo, ma sì, il pubblico è stato per me per tutto il tempo mi ha spinto in ogni momento. È stato molto importante, penso che senza quella spinta non sarei riuscito a giocare un ottimo quinto set e battere Stefanos. È stato davvero fantastico”.

“Onestamente non copio nessun stile di gioco. Sto solo cercando di fare il mio gioco. Ma se devo dire un giocatore che è simile al mio tennis, penso che sia Federer, credo che sia simile al mio, cercare di essere aggressivo tutto il tempo. Devo ancora migliorare un po’ il servizio. Ma penso che sia simile, sì”.

“Il mio primo pensiero dopo la vittoria è stato per la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che mi hanno supportato. Anche tutta la mia squadra mi ha sostenuto dall’Accademia. Ho pensato a tutte le persone che mi hanno sostenuto dagli inizi nella mia Murcia fino ad oggi. È stato un percorso incredibile”.

Il “Decider” è stato un concentrato di emozioni, ma anche della classe e forza agonistica di Alcaraz: “Quando ho sbagliato gli ultimi due punti al servizio, non mi sono arreso. Ho creduto in me stesso sull’ultimo punto. Lui stava servendo molto, molto bene. Come ho detto, non mi sono arreso. Penso che sia stato un ottimo ultimo punto. Pensavo di dover essere aggressivo fino all’ultimo, e l’ho fatto. È andata davvero bene. Mi sentivo fisicamente al limite, soprattutto dalla fine del terzo set. Stefanos ha iniziato molto bene il quarto, mi ha strappato il game di servizio e lì ho iniziato a pensare al quinto set. Ha giocato davvero bene nei primi quattro set. All’inizio del quinto dovevo riprendere a giocare in modo molto aggressivo, il miglior tennis che abbia mai giocato. Sì, ce l’ho fatta, ma è stato molto difficile per me”.

Anche in queste brevi dichiarazioni a caldo, Alcaraz si conferma lucido, proprio come quando in campo riesce a spingere con intensità ma anche raziocinio. Giocare di testa, con forza e qualità, i punti importanti è l’esatta differenza tra i buoni giocatori ed i campioni.

Alcaraz sta facendo passi da gigante per diventare un vero campione. Ieri notte, Kafelnikov ha twittato “Alcaraz diventa n.1 entro tre anni”. Avrà ragione?

Marco Mazzoni