Us Open: Carlos Alcaraz supera Stefanos Tsitsipas in una battaglia memorabile e debutta negli ottavi di finale di un Grand Slam

Carlos Alcaraz, una della giovani speranze del tennis mondiale, ha raggiunto questa sera gli ottavi di finale di un torneo del Grand Slam per la prima volta in carriera all’età di 18 anni.

Lo spagnolo ha sconfitto al terzo turno degli Us Open Stefanos Tsitsipas in una battaglia incredibile durata 4h07 minuti, conclusa con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6 7-6(5), in un altro duello segnato da polemiche con il tennista greco.

Tsitsipas, dopo la fine del terzo set, è andato ancora una volta in bagno ed è stato nuovamente fischiato dal pubblico ed ha vinto il quarto set senza far fare alcun game all’avversario.

Nel terzo set, Tsitsipas ha condotto con un vantaggio di doppio break ed ha servito sul 5-2, ha avuto tre palle set (sul 40-15) ma non ha chiuso la frazione che poi ha perso al tiebreak per 7 punti a 2.

Alcaraz ha dimostrato oggi perché è un talento che non si vedeva da molto tempo. Imperturbato dalla pressione, dal palcoscenico e dal fatto che l’Arthur Ashe Stadium era praticamente tutto dalla sua parte, il match si è concluso in un’atmosfera assolutamente frenetica.

Al prossimo turno, Alcaraz affronterà il tedesco Peter Gojowczyk, numero 141 del mondo e proveniente dalle qualificazioni.

C. Alcaraz vs S. Tsitsipas