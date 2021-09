Us Open: Berrettini ritrova Ivashka dopo Wimbledon. Sinner favorito contro Monfils

Sono rimasti tre gli italiani in corsa agli Us Open. Non ha deluso, fin qui, le aspettative Matteo Berrettini che dopo le vittorie su Chardy e Moutet si trova opposto a Ilya Ivashka nella giornata di sabato: gli esperti di 888sport.it credono nel romano tanto da offrirlo agli ottavi di finale a 1,46. Il bielorusso vuole prendersi la rivincita, data a 2,70, sul numero uno d’Italia in seguito alla vittoria di quest’ultimo a Wimbledon. Può vantare dei favori del pronostico anche Jannik Sinner, offerto a 1,53 contro Gael Monfils. I precedenti sono di 1-1 ma risalgono entrambi al 2019: a 2,50 il francese si aggiudica il terzo scontro diretto.

Infine, ultimo ma non meno importante, l’incontro che vedrà impegnato Andreas Seppi. Il veterano altoatesino non vuole smettere di stupire e i bookie prevedono una contesa alquanto equilibrata con il tedesco Oscar Otte: entrambi sono proposti a 1,90 al quarto turno.

Le partite di domani

3R Harris – Shapovalov (7) 1-0 2.51 1.53

3R Karatsev (21) – Brooksby 1-0 1.92 1.89

3R Zverev (4) – Sock 1-2 1.04 11.71

3R Djokovic (1) – Nishikori 17-2 1.04 13.64

3R Monfils (17) – Sinner (13) 1-1 2.39 1.58

3R Seppi – Otte 0-0 2.12 1.72

3R Ivashka – Berrettini (6) 0-2 2.84 1.43

3R Basilashvili – Opelka (22) 0-0 2.87 1.42