Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Us Open 2021

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 3° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

V. Azarenka vs G. Muguruza



Il match deve ancora iniziare

C. Alcaraz vs S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

L. Fernandez vs N. Osaka



Il match deve ancora iniziare

A. Rublev vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

E. Rybakina vs S. Halep



Il match deve ancora iniziare

P. Andujar vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

A. Kerber vs S. Stephens



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

R. Bautista Agut vs F. Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

D. Collins vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

H. Laaksonen vs P. Gojowczyk



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova vs K. Rakhimova



Il match deve ancora iniziare

E. Svitolina vs D. Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

A. Molcan vs D. Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

J. Murray / B. Soares vs C. Eubanks / B. Fratangelo



Il match deve ancora iniziare

A. Popyrin vs D. Evans



Il match deve ancora iniziare

B. Van de Zandschulp vs F. Bagnis



Il match deve ancora iniziare

E. Mertens vs O. Jabeur



Il match deve ancora iniziare

Z. Diyas/ V. Grachevavs M. Doi/ A. Friedsam

S. Johnson / S. Querrey vs M. Arevalo / M. Middelkoop



Slam Us Open S. Johnson / S. Querrey S. Johnson / S. Querrey A 2 M. Arevalo / M. Middelkoop • M. Arevalo / M. Middelkoop 40 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 S. Johnson / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / M. Middelkoop 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Djere / F. Krajinovic vs N. Skupski / J. Sock



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / C. McNally vs T. Martincova / M. Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

K. Peschke / K. Krawietz vs S. Mirza / R. Ram



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

N. Lammons / J. Withrow vs R. Berankis / B. Paire



Il match deve ancora iniziare

F. Nielsen / V. Pospisil vs M. Giron / A. Goransson



Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth / J. Thompson vs R. Bopanna / I. Dodig



Slam Us Open J. Duckworth / J. Thompson J. Duckworth / J. Thompson 30 0 R. Bopanna / I. Dodig [13] • R. Bopanna / I. Dodig [13] 15 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Bopanna / I. Dodig 0-15 0-30 15-30 0-0

A. Rodionova / A. Rodionova vs A. Kalinina / R. Voracova



Il match deve ancora iniziare

N. Melichar-Martinez / I. Dodig vs S. Zhang / J. Peers



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 19:00

E. Hozumi / A. Rosolska vs S. Aoyama / E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

A. Guarachi / D. Krawczyk vs D. Kovinic / R. Peterson



Il match deve ancora iniziare

A. Muhammad / J. Withrow vs G. Olmos / M. Arevalo



Il match deve ancora iniziare

Y. Shvedova / F. Martin vs H. Chan / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 19:00

M. Niculescu / E. Ruse vs M. Linette / B. Pera



Il match deve ancora iniziare

J. Chardy / F. Martin vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

M. Minella / L. Samsonova vs P. Martic / S. Rogers



Il match deve ancora iniziare

S. Santamaria / N. Lammons vs N. Podoroska / M. Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

A. Golubev / A. Mies vs P. Martinez / A. Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

R. Ram / J. Salisbury vs J. Millman / T. Monteiro



Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide / S. Sanders vs L. Davis / I. Neel



Slam Us Open L. Davis / I. Neel • L. Davis / I. Neel 0 1 C. Dolehide / S. Sanders [10] C. Dolehide / S. Sanders [10] 0 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Davis / I. Neel 1-2 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Davis / I. Neel 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Petkovic / A. Tomljanovic vs A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

S. Sanders / L. Saville vs B. Bencic / F. Polasek



Il match deve ancora iniziare

A. Karatsev/ A. Nedovyesovvs W. Koolhof/ J. Rojer

S. Stosur / S. Zhang vs M. Kato / S. Santamaria



Il match deve ancora iniziare

A. Klepac / J. Vliegen vs B. Mattek-Sands / J. Murray



Il match deve ancora iniziare

S. Stosur / B. Soares vs A. Guarachi / N. Skupski



Il match deve ancora iniziare

O. Marach/ P. Oswaldvs J. Erlich/ L. Harris

V. Kudermetova / B. Mattek-Sands vs A. Cornet / F. Ferro



Il match deve ancora iniziare

A. Krunic / N. Stojanovic vs M. Kostyuk / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova / O. Kalashnikova vs A. Anisimova / A. Potapova



Il match deve ancora iniziare

G. Voskoboeva / N. Cacic vs D. Jurak / M. Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 19:00

S. Gille / J. Vliegen vs I. Ivashka / J. Munar



Il match deve ancora iniziare

E. King / H. Reese vs D. Inglot / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

M. Ebden / M. Purcell vs H. Hurkacz / S. Walkow



Il match deve ancora iniziare

L. Hradecka / L. Kubot vs J. Pegula / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen/ A. Van Uytvanckvs E. Perez/ K. Peschke

R. Haase / M. McDonald vs S. Gonzalez / A. Molteni



Slam Us Open S. Gonzalez / A. Molteni • S. Gonzalez / A. Molteni 40 5 0 R. Haase / M. McDonald R. Haase / M. McDonald 40 7 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 15-15 0-40 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

M. Daniell / M. Demoliner vs P. Herbert / N. Mahut



Il match deve ancora iniziare

J. Loeb / M. Krueger vs D. Krawczyk / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Jurajda A. Jurajda 15 2 C. Li • C. Li 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 C. Li 0-0 C. Li 2-3 A. Jurajda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Jurajda 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Jurajda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Jurajdavs C. Li

V. Xu vs T. Nikolenko



Il match deve ancora iniziare

K. Ivanovski vs N. Heng



Il match deve ancora iniziare

A. Harmon vs M. Stakusic



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00

M. Donald vs S. Gorzny



Slam Us Open M. Donald • M. Donald 40 3 S. Gorzny S. Gorzny 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Donald 40-A 40-40 A-40 40-40 3-0 M. Donald 0-0 M. Donald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-0 S. Gorzny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Donald 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Gorzny 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

M. Kupres vs E. Matsuda



Il match deve ancora iniziare

C. Wong vs Y. Tanaka



Il match deve ancora iniziare

M. Andreeva vs Q. Lopez



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open B. Shick • B. Shick 15 3 J. Loureiro J. Loureiro 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Shick 15-0 3-2 J. Loureiro 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Loureiro 0-0 J. Loureiro 15-0 15-15 3-1 B. Shick 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Loureiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 B. Shick 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Loureiro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

B. Shickvs J. Loureiro

A. Xu vs K. Bilchev



Il match deve ancora iniziare

D. Chen vs P. Florig



Il match deve ancora iniziare

C. Lerby vs Y. Yang



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00

E. Monferrer vs S. Dominko



Slam Us Open E. Monferrer E. Monferrer 0 3 S. Dominko • S. Dominko 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Dominko 3-3 E. Monferrer 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Monferrer 0-0 E. Monferrer 15-0 2-3 S. Dominko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Monferrer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Dominko 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Monferrer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Dominko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Wiersholm vs C. Fontenel



Il match deve ancora iniziare

V. Gaubas vs A. Visaya



Il match deve ancora iniziare

L. Ciric Bagaric vs I. Bekrar



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00

J. Mensik vs N. Niedner



Slam Us Open J. Mensik J. Mensik 0 5 N. Niedner • N. Niedner 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Niedner 5-1 J. Mensik 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Mensik 0-0 J. Mensik 15-0 15-15 4-1 N. Niedner 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 N. Niedner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Niedner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

V. Mboko vs T. Rabman



Il match deve ancora iniziare

K. Kang vs E. Moller



Il match deve ancora iniziare

F. Keita vs P. Jattavapornvanit



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00

B. Kittay vs G. Samofalov



Slam Us Open B. Kittay • B. Kittay 15 3 G. Samofalov G. Samofalov 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Kittay 15-0 3-3 G. Samofalov 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Samofalov 0-0 G. Samofalov 0-15 15-15 3-2 B. Kittay 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Samofalov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Kittay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Samofalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Kittay 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Y. Igarashi vs A. Cruz



Il match deve ancora iniziare

O. Kimhi vs M. Gomes



Il match deve ancora iniziare

B. Fruhvirtova vs A. Pursoo



Il match deve ancora iniziare