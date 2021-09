Us Open: Le dichiarazioni dei tennisti italiani nel Day 4. Parlano Seppi, Berrettini, Sinner, Musetti e Trevisan (con il video delle partite)

Andreas Seppi : “Non mi aspettavo di stare così bene fisicamente oggi, dopo le 4 ore del primo giorno. Pensavo di sentire più dolori, soprattutto alla schiena, quindi sono riuscito a giocare abbastanza libero, senza dolori, e questa è stata la parte che mi ha aiutato a giocare un match decente.

Mi sembra di essere un giocatore migliore rispetto a qualche anno fa: per come vedo il gioco, per come colpisco la palla, mi pare che il pacchetto sia migliore. Poi non mi alleno come facevo una volta, ma nel caso della partita di oggi la media degli scambi era 3-4 colpi, per cui questa cosa mi ha aiutato dal punto di vista fisico. Con il servizio faccio molta fatica ad alzarmi da terra perché sento che l’anca va in sofferenza, ma non credo di aver servito male.

La cosa più importante ora è recuperare nella maniera migliore possibile. Farei la firma a svegliarmi come stavo stamattina per il prossimo match. Ho avuto due turni molto difficili mentre adesso ce n’è uno che invece sembra più semplice. Si possono sicuramente trovare avversari peggiori di Otte al terzo turno di uno Slam, anche se lui ha vinto due bei match, prima Sonego, che ha fatto una bella annata, e anche al secondo turno ha vinto molto facilmente. Lo conosco un po’ perché ci ho giocato insieme in Bundesliga in Germania, faceva parte della mia squadra. È uno che serve molto bene, spinge, tira, abbastanza imprevedibile, ma è sicuramente una buona partita da giocare“.

Jannik Sinner : “Mi aspettavo una partita dura perché chiunque sia in tabellone si merita di essere qui, anche se riceve una wild card. Lui è un giocatore molto giovane e anche molto solido, per fargli il punto avrei dovuto andare di più a rete, cosa che non ho fatto complicandomi la vita. All’inizio il mio gioco funzionava bene, poi lui ha cambiato qualcosa, giocando più in lungolinea. Oggi poi non era semplice, c’era vento che cambiava spesso direzione, quindi la partita era veramente difficile, soprattutto dal punto di vista mentale, quindi credo di poter essere contento della mia prestazione.”

Con il mio team stiamo lavorando per capire i momenti della partita: per questo servono tante partite per abituarsi a capire i momenti. Alla fine tutto si riduce in alcuni momenti importanti in cui hai giocato bene oppure male, e nelle partite 3 su 5 ci sono ancora più momenti. Oggi ho iniziato a spingere, a spingere, poi ho iniziato a tenere un po’ di più in momenti importanti. Sono fortunato a giocare 3 su 5 perché in una partita impari molto di più”.

Monfils ha tanta esperienza, ha giocato tantissime partite in vita sua. Poi giocare con lui 3 su 5 è ancora più dura, perché lui fisicamente è molto forte. Poi lui corre tanto, per cui la partita potrebbe essere molto simile a quella di oggi, solo che lui ha tanta più esperienza in più”.

Matteo Berrettini : “Oggi le condizioni erano diverse dagli altri giorni, quindi è stato necessario adattarsi alla temperatura più bassa, la minore umidità, il vento che a volte poteva essere fastidioso. Poi sicuramente il mio avversario era un giocatore complicato, molto solido, veloce nei movimenti, quindi sono contento della mia prestazione, sono stato molto solido mentalmente e spero di poter migliorare ancora durante il torneo. Fisicamente sto bene, la gamba va molto meglio, non mi ha dato nessun problema oggi e questo è certamente un aspetto molto positivo”.

Martina Trevisan : “Sapevo prima di entrare in campo che sarebbe stata una partita dura. Quando sono riuscita a farle il break sul 3-3 ho avvertito un po’ di tensione. Volevo arrivare al servizio carica, mettere una percentuale alta di prime, ma non ci sono riuscita. Non sono abituata a giocare partite a questo livello, ho perso un po’ di energia e mi sono disunita. Lei ha alzato il suo livello, ma io non sono riuscita a mantenere il livello di energia che avevo all’inizio. Comunque ho preso molti spunti da questa partita, c’è da lavorare tanto, e soprattutto c’è da alzare l’asticella. Questo è ciò che mi porto via da qua

Nell’ultima parte dell’anno ho avuto un problema importante al piede e questo mi ha dato l’opportunità di fermarmi un po’ e di fare qualche settimana di allenamento, cosa che nella prima parte dell’anno, forse presa dalla fretta e dalla voglia di giocare, ho sottovalutato, quindi questa è una lezione che mi porterò avanti”.

Lorenzo Musetti : “Ovviamente sono dispiaciuto per come è andata, ma sono contento perché nonostante i pochi scambi fatti mi sono sentito bene, colpivo bene la palla. Ho avuto qualche chance di breakkarlo nel primo set, ma su quelle cinque palle break mi ha fatto quattro ace e un servizio vincente, per cui è stato bravo lui. Forse da fuori non ci si rende conto quanto serva bene, di come sia difficile rispondere anche a una prima normale. Non so cosa avrei potuto fare di più, forse tenere il mio servizio e arrivare a tre tie-break, ma lui oltre al servizio quando azzecca il game di risposta la sua palla è molto pesante. Nel tie-break ha azzeccato quattro risposte, più tre ace fanno sette punti per il 7-1. Peccato per il primo punto che poteva essere un minibreak. Però sono contento di come sono stato in campo e dell’atteggiamento che ho avuto.

Le NextGen Finals sono un obiettivo a cui sto pensando, è un trofeo che mi piacerebbe portare a casa. Si gioca in Italia, è già un po’ che non si gioca un torneo in Italia dopo Roma, e anche Roma non era stato il solito torneo perché non c’era pubblico, quindi speriamo che a Milano ci sia un po’ di pubblico che fa il tifo, e poi non ci sarà Opelka”.