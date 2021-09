Us Open: Il Tabellone Principale del Doppio Misto. Nessuna coppia italiana al via

Us Open – Tabellone Principale doppio misto

(1) N. Melichar-Martinez / I. Dodig vs S. Zhang / J. Peers

A. Muhammad / J. Withrow vs G. Olmos / M. Arevalo

E. Rybakina / A. Golubev vs M. Keys / B. Fratangelo

A. Klepac / (5) J. Vliegen vs (5) B. Mattek-Sands / (5) J. Murray

(4) L. Stefani / M. Melo vs G. Dabrowski / M. Daniell

K. Peschke / K. Krawietz vs S. Mirza / R. Ram

R. Brantmeier / N. Monroe vs S. Vickery / N. Pasha

Y. Shvedova / (7) F. Martin vs (7) H. Chan / (7) M. Venus

(6) E. Shibahara / B. McLachlan vs V. Zvonareva / T. Puetz

L. Hradecka / L. Kubot vs J. Pegula / A. Krajicek

G. Voskoboeva / N. Cacic vs D. Jurak / M. Middelkoop

S. Stosur / (3) B. Soares vs (3) A. Guarachi / (3) N. Skupski

(8) D. Schuurs / S. Gille vs E. Kalieva / B. Kuzuhara

S. Santamaria / N. Lammons vs N. Podoroska / M. Gonzalez

S. Sanders / L. Saville vs B. Bencic / F. Polasek

J. Loeb / (2) M. Krueger vs (2) D. Krawczyk / (2) J. Salisbury