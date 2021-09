Us Open: Magia di Andreas Seppi. L’azzurro elimina Hubert Hurkacz ed accede al terzo turno

Bellissima vittoria di Andreas Seppi che conquista a sorpresa il terzo turno degli Us Open.

Il tennista di Caldaro ha eliminato questa sera la testa di serie n.10 Hubert Hurkacz con il risultato di 26 64 64 76 (6) dopo 2 ore e 50 minuti di partita.

Al terzo turno Andreas Seppi sfiderà il qualificato tedesco Oscar Otte classe 1993 e n.144 del mondo.

Da segnalare che Andreas quest’oggi dopo aver perso il primo set per 2 a 6, nel secondo parziale ha brekkato il polacco nel terzo gioco e poi senza concedere palle break nel corso del set ha conquistato la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Seppi avanti per 3 a 1 subiva il controbreak nel sesto gioco. Sul 3 pari nuovo bellissimo break dell’azzurro che questa volta era cinico al servizio e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Nel quarto parziale Andreas in vantaggio per 2 a 0 cedeva il controbreak nel quarto game.

Sul 5 a 6, 0-40, l’azzurro era bravissimo ad annullare tre palle set consecutive e portare la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak Seppi avanti per 5 a 3, annullava un’altra palla set al polacco sul 6 a 5 ed era al servizio Hubert, e poi alla prima palla match utile chiudeva la partita per 8 punti a 6.