Avanti Turini (1) esce Parravicini (2) ai campionati italiani Under 16 femminili by Italgas al Ct Firenze

Prime sorprese ai campionati italiani under 16 femminili by Italgas che si stanno disputando al Ct Firenze. La favorita Viola Turini (2.3 del Tc Prato) conquista i quarti di finale superando negli ottavi per 62 62 Lavinia Sofia Cacace Gismondi (2.6, Forum Roma). Ora per la numero uno una sfida non semplice perchè avrà di fronte la ligure Alessandra Teodosescu (2.4 Tc Bordighera), finalista lo scorso anno ai campionati italiani under 14, che ha eliminato negli ottavi per 46 61 61 Chiara Davì (2.7 Tc Palermo 2) che era la testa di serie numero 8. Nella parte bassa arriva la sconfitta per la seconda testa di serie. La milanese Gaia Parravicini (2.6) tesserata per il park Calenzano esce sconfitta dal match con Greta Greco Lucchina (2.5 Tc Villafranca) che così prende il posto della seconda favorita ed ora avrà di fronte per conquistare la semifinale Gaia Greco (2.6 Ct Palermo 2) che ha superato in un match molto equilibrato Sofia Maffeis (2.5 Scuola Tennis Gigi) per 76 26 62.

La campana Maria Pia Vivenzio (2.4, New Tennis Torre del Greco) , dopo aver sconfitto la toscana Valeria Casile (2.8 della Coop Livorno) per 60 62 ha la meglio per 63 64 su Francesca Gandolfi (2.6 Tc Parioli Roma) ed ora affronta la numero 6 Gaia Maduzzi (2.6 Country Club Cuneo) per 62 76 Marcella Dessolis (2.5 Tc Cagliari) mentre la numero 4, la romana Diana De Simone (2.6 Circolo Tennis Aniene Roma), ha superato 62 62 Giada Rossi (2.5 Tc Pistoia) ed ora avrà di fronte Vittoria Paganetti (2.5 Ct Bari e quinta favorita) che ha eliminato la lombarada Margherita Serena (2.5 Tennis Ceriano) per 62 63. “Bel tennis e soprattutto è bello vedere il Ct Firenze con tanti coach e maestri a seguire queste ragazze che aspirano a diventare giocatrici – spiega Giovanni Del Panta direttore del torneo – ora si entra nel vivo con i quarti di finali e nel fine settimana avremo semifinali e finali” Nel torneo di doppio con ben 25 coppie al via avanti le teste di serie con la coppia numero composta dal duo toscano-campano Viola Turini e Maria Pia Vivenzio, mentre dall’altra parte del tabellone c’è la coppia pugliese piemontese Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Le altre due teste di serie sono Gaia Parravicini e Alessandra Teodosescu (3) mentre Elettra Gradassi e Diana De Simone (4) sono state eliminate dal duo Vittoria Benedetti e Sofia Scatola.36 64 10-8 Ingresso libero al Ct Firenze con inizio delle sfide alle 10 per i quarti di finale.