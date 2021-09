Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 2° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Barty vs C. Tauson



Il match deve ancora iniziare

A. Zverev vs A. Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs T. Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

K. Pliskova vs A. Anisimova



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

B. Bencic vs M. Trevisan



Il match deve ancora iniziare

P. Kvitova vs K. Pliskova



Il match deve ancora iniziare

G. Monfils vs S. Johnson



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

L. Davis vs B. Andreescu



Il match deve ancora iniziare

R. Carballes Baena vs D. Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 18:00

K. Siniakova vs M. Sakkari



Il match deve ancora iniziare

C. Moutet vs M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

A. Kerber vs A. Kalinina



Il match deve ancora iniziare

J. Brooksby vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 18:00

L. Musetti vs R. Opelka



Il match deve ancora iniziare

M. Doi vs J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

K. Nishikori vs M. McDonald



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / C. McNally vs S. Errani / C. Suárez Navarro



Il match deve ancora iniziare

R. Galloway / A. Lawson vs F. Coria / G. Mager



Slam Us Open R. Galloway / A. Lawson R. Galloway / A. Lawson 40 6 0 F. Coria / G. Mager • F. Coria / G. Mager 40 1 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Coria / G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Coria / G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Coria / G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Coria / G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 18:00

F. Ferro vs I. Swiatek



Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz vs A. Seppi



Il match deve ancora iniziare

J. Sock vs A. Bublik



Il match deve ancora iniziare

A. Tomljanovic vs P. Martic



Il match deve ancora iniziare

J. Chardy / F. Martin vs J. Melzer / M. Polmans



Slam Us Open J. Chardy / F. Martin • J. Chardy / F. Martin 30 6 1 J. Melzer / M. Polmans J. Melzer / M. Polmans 40 3 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 5-3 → 6-3 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Melzer / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Melzer / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 18:00

S. Zhang vs E. Raducanu



Il match deve ancora iniziare

V. Pospisil vs I. Ivashka



Il match deve ancora iniziare

Z. Svajda vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

R. Klaasen / B. McLachlan vs M. Krueger / M. Mmoh



Il match deve ancora iniziare

M. Jones / E. Scotty vs M. Bouzkova / L. Hradecka



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 18:00

A. Schmiedlova vs A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

D. Kudla vs O. Otte



Il match deve ancora iniziare

L. Kubot / M. Melo vs E. King / H. Reese



Il match deve ancora iniziare

C. Garcia / N. Podoroska vs I. Begu / A. Mitu



Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste / E. Navarro vs M. Kostyuk / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 18:00

P. Badosa vs V. Gracheva



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen vs L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

V. Golubic / T. Zidansek vs G. Dabrowski / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

N. Mektic / M. Pavic vs N. Lammons / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs L. Kichenok / M. Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 18:00

E. Spizzirri / T. Zink vs P. Herbert / N. Mahut



Il match deve ancora iniziare

N. Melichar-Martinez / D. Schuurs vs A. Rodionova / A. Rodionova



Il match deve ancora iniziare

D. Lajovic / B. Nakashima vs M. Ebden / M. Purcell



Il match deve ancora iniziare

P. Cuevas / A. Mannarino vs T. Brkic / N. Cacic



Il match deve ancora iniziare

D. Schuurs / S. Gille vs E. Kalieva / B. Kuzuhara



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 18:00

V. Kudermetova / B. Mattek-Sands vs A. Sasnovich / G. Voskoboeva



Il match deve ancora iniziare

M. Niculescu / E. Ruse vs P. Hercog / A. Sevastova



Slam Us Open M. Niculescu / E. Ruse • M. Niculescu / E. Ruse 15 6 2 P. Hercog / A. Sevastova P. Hercog / A. Sevastova 15 1 3 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Niculescu / E. Ruse 0-15 15-15 2-3 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-40 2-1 → 2-2 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Hercog / A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 P. Hercog / A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Harris vs E. Escobedo



Il match deve ancora iniziare

J. Millman / T. Monteiro vs A. de Minaur / M. Reid



Il match deve ancora iniziare

S. Mirza / C. Vandeweghe vs N. Kichenok / R. Olaru



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 18:00

H. Heliovaara / H. Kontinen vs D. Inglot / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

C. McHale / G. Olmos vs L. Fernandez / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

M. Daniell / M. Demoliner vs D. Evans / L. Glasspool



Il match deve ancora iniziare

D. Kasatkina / A. Kontaveit vs A. Li / A. Riske



Il match deve ancora iniziare

M. Fucsovics / S. Travaglia vs K. Krawietz / H. Tecau



Il match deve ancora iniziare

M. Osorio Serrano / R. Van Der Hoek vs D. Kovinic / R. Peterson



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 18:00

D. Koepfer / E. Ruusuvuori vs T. Puetz / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

F. Bagnis / F. Delbonis vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

C. Eubanks / B. Fratangelo vs N. Monroe / F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

M. Linette / B. Pera vs B. Krejcikova / K. Siniakova



Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz / S. Walkow vs J. Cabal / R. Farah



Slam Us Open H. Hurkacz / S. Walkow H. Hurkacz / S. Walkow 30 6 6 2 J. Cabal / R. Farah [5] • J. Cabal / R. Farah [5] 30 3 7 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 2-1 H. Hurkacz / S. Walkow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Cabal / R. Farah 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Hurkacz / S. Walkow 5-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz / S. Walkow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R. Brantmeier / N. Monroe vs S. Vickery / N. Pasha



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 18:00

A. Kontaveit vs J. Teichmann



Il match deve ancora iniziare

A. Karatsev vs J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

S. Rogers vs S. Cirstea



Il match deve ancora iniziare

S. Stosur / S. Zhang vs J. Paolini / J. Teichmann



Il match deve ancora iniziare

K. Christian / N. Hibino vs A. Kalinina / R. Voracova



Il match deve ancora iniziare

A. Krueger / R. Montgomery vs A. Muhammad / J. Pegula



Slam Us Open A. Muhammad / J. Pegula [13] • A. Muhammad / J. Pegula [13] 0 2 1 A. Krueger / R. Montgomery A. Krueger / R. Montgomery 0 6 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Muhammad / J. Pegula 1-1 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 18:00

S. Sorribes Tormo vs S. Hsieh



Il match deve ancora iniziare

M. Cressy vs N. Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh / E. Mertens vs A. Kalinskaya / Y. Putintseva



Il match deve ancora iniziare

M. Brengle / C. Liu vs S. Aoyama / E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

A. Guarachi / D. Krawczyk vs A. Danilina / Y. Shvedova



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 18:00

T. Martincova / M. Vondrousova vs H. Carter / A. Sharma



Il match deve ancora iniziare

M. Kecmanovic / C. Ruud vs H. Nys / A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

J. Murray / B. Soares vs T. Paul / A. Popyrin



Il match deve ancora iniziare

A. Cornet / F. Ferro vs H. Chan / H. Dart



Slam Us Open H. Chan / H. Dart H. Chan / H. Dart 0* 6 A. Cornet / F. Ferro A. Cornet / F. Ferro 1 6 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak *- 1*-0 0*-1 6-6 H. Chan / H. Dart 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Cornet / F. Ferro 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 H. Chan / H. Dart 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cornet / F. Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Chan / H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Cornet / F. Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Chan / H. Dart 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Cornet / F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Chan / H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Cornet / F. Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Chan / H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Cornet / F. Ferro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

I. Jorovic / L. Pattinama Kerkhove vs E. Perez / K. Peschke



Il match deve ancora iniziare

L. Stefani / M. Melo vs G. Dabrowski / M. Daniell



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 18:00

J. Peers / F. Polasek vs L. Bambridge / K. Skupski



Il match deve ancora iniziare

E. Hozumi / A. Rosolska vs J. Lohoff / L. Marozava



Il match deve ancora iniziare

L. Saville / J. Smith vs R. Berankis / B. Paire



Il match deve ancora iniziare

A. Krunic / N. Stojanovic vs U. Arconada / W. Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

J. O’Mara / A. Qureshi vs A. Behar / G. Escobar



Il match deve ancora iniziare

V. Kuzmova / A. Rus vs M. Kato / S. Santamaria



Il match deve ancora iniziare