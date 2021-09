Us Open – Dichiarazioni Italiani del Day 2: Parlano Berrettini, Musetti, Seppi, e Trevisan, (con i video delle partite)

Matteo Berrettini : “Penso di aver giocato un match solido, sapevo che non sarebbe stato facile perché Jeremy è un grande giocatore e so quanto possa far bene su questi campi, davvero molto veloci.

Da un lato, sapevo che vincendo quel tiebreak sarei andato avanti di due set, dall’altro ero pronto a combattere anche se l’avessi perso. Sentivo che il mio livello stava salendo e poi, quando sono andato due set a zero, per lui è diventato tutto molto più difficile. Perché doveva vincere tre set e fare un break qui non è facile.

In teoria nei quarti dovrei affrontare Djokovic, Fa parte del processo di crescita ma voglio pensare una partita alla volta. Ovviamente aver vinto un grande torneo o raggiunto un grande traguardo non mi fa pensare che la stagione sia finita. E’ importante riuscire ad essere continui, a far bene su tutte le superfici. So che non sarà semplice, ma voglio esprimere il mio tennis migliore negli Slam”.



Lorenzo Musetti : “Non venivo da un periodo facile, anche personale e non solo a livello di risultati, ma da quando sono arrivato a New York ho trovato stimoli che prima non riuscivo a trovare e entusiasmo nel fare anche cose banali. Non ero sicuro di vincere, ma di disputare un buon match sì. Avevo voglia di riscattarmi ed è andata così, anche se non ho espresso il mio miglior tennis; alla fine le mie variazioni gli hanno dato fastidio e ho servito anche bene, come non avevo fatto nell’ultimo periodo. Sono veramente contento di aver ritrovato la vittoria“.

Martina Trevisan : “È la mia prima volta nel main draw a New York, ero un po’ nervosa prima del match ma è normale; sono davvero felice per la vittoria. La prima parte dell’anno avevo bisogno di metabolizzare un po’ tutto, non l’ho vissuta molto bene. Ora sto iniziando a carburare. Contro di lei non è facile, con il servizio che ha devi stare molto attenta al tuo. Per questo ero pronta a ricevere qualche risposta vincente, e così è stato ma alla fine sono state più le risposte sbagliate, questo mi ha aiutato a portare a casa la partita”.

I primi giorni della scorsa settimana faceva molto caldo, umidità molto alta. Ora l’aria è più sostenibile. Si suda tanto ma rispetto ai primi giorni si sta molto meglio“.



Andreas Seppi : “Gioco ancora per vivere queste partite qui. Magari il livello non è stato alto come in altre grande vittorie, ma come sensazioni è sicuramente una delle prime. Certo, la vittoria con Federer all’Australian Open rimane al primo posto, ma questa, anche se è completamente diversa, fa morale. Alla fine mi sono sdraiato per liberare tutto lo stress. Ho sbagliato due o tre match point simili, nel tie-break erano due slice che ho sbagliato in malo modo. La tensione fa tanto, ma potevo rischiare un po’ di più invece che stare lì a palleggiare. Non si smette mai di imparare, neanche a 37 anni!“.

Farò del mio meglio per essere pronto giovedì, ma è da vedere come recupererà il mio fisico tra oggi e domani. Sicuramente chiederò informazioni sul mio prossimo avversario a Sinner, suo grande amico, e a Berrettini che ci ha giocato di recente a Wimbledon“.